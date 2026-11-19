बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे हाल ही में करण जौहर के पॉपुलर चैट शो 'कॉफी विद करण 9' में पहुंचीं, जहां उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर बात की. शो में करण जौहर ने अनन्या की लव लाइफ, रिश्तों और ब्रेकअप को लेकर कई सवाल किए.

इस दौरान एक्ट्रेस ने बातों ही बातों में अपने एक्स बॉयफ्रेंड वॉकर ब्लैंको के साथ ब्रेकअप की खबरों पर मुहर लगा दी. अनन्या ने बताया कि वो फिलहाल सिंगल हैं और अपनी जिंदगी के इस दौर को काफी एंजॉय कर रही हैं.

करण जौहर ने अनन्या को बताया 'ब्रेकअप चिक'

शो के दौरान करण जौहर ने अनन्या की लव लाइफ पर बात करते हुए उन्हें 'ब्रेकअप चिक' कह दिया. करण ने कहा, 'मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं. अनन्या बिल्कुल ब्रेकअप चिक हैं. वो शुक्रवार को ब्रेकअप करती हैं और टूट जाती हैं, जैसे कोई भी इंसान होता है. लेकिन सोमवार तक वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं.'

करण की ये बात सुनकर अनन्या भी हंसने लगीं. उन्होंने कहा, 'दिलचस्प बात है. ये सच है कि मैं कुछ रिश्तों में रही हूं. लेकिन मुझे सच में नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है.' इस पर करण ने भी उनकी बात से सहमति जताई. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि अनन्या अपने हर रिश्ते में मंडप तक पहुंच जाती हैं या फिर हाल के मामले में शादी की वेदी तक.

'मैं शादी करने के लिए ही पैदा हुई हूं'

अनन्या भले ही इस समय सिंगल रहकर खुश हैं, लेकिन शादी को लेकर उनकी सोच बिल्कुल अलग है. चंकी पांडे की बेटी ने बताया कि उन्हें शादी का विचार काफी पसंद है और वो जिंदगीभर किसी एक इंसान के साथ रहना चाहती हैं.

अनन्या ने कहा, 'मुझे लगता है कि मैं शादी करने के लिए ही पैदा हुई हूं. मुझे शादी करने का विचार बहुत पसंद है. मैं अपनी पूरी जिंदगी एक ही इंसान के साथ बिताने को लेकर उत्साहित हूं.'

हालांकि, अनन्या का मानना है कि अगर किसी रिश्ते में दोनों लोग खुश नहीं हैं या उन्हें साथ रहने का पूरा भरोसा नहीं है, तो उसे जबरदस्ती आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है. इस बारे में उन्होंने कहा, 'अगर कोई चीज काम नहीं कर रही है, अगर लोग खुश नहीं हैं या आपको 100% यकीन नहीं है, तो आपको उस रिश्ते से बाहर निकलने और आगे बढ़ने का पूरा हक है.'

'मैं सिंगल रहकर बहुत खुश हूं'

बातचीत के दौरान अनन्या ने अपने मौजूदा रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर भी खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि वो इस समय सिंगल हैं और अकेले रहना काफी पसंद कर रही हैं. एक्ट्रेस ने कहा, 'मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सच में ये कहूंगी, लेकिन मैं सिंगल रहकर बहुत खुश हूं.' उनकी ये बात सुनकर करण जौहर ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'क्लब में आपका स्वागत है, बेबी.'

इसके बाद अनन्या ने बताया कि पहले वो अपने रिश्तों और दूसरे लोगों को खुद से ज्यादा प्रायोरिटी देती थीं. लेकिन पिछले कुछ महीनों में उनकी सोच बदली है. उन्होंने कहा, 'देर आए, दुरुस्त आए. लेकिन मैं सिंगल रहकर बहुत खुश हूं. पहले मैंने रिश्तों और दूसरे लोगों को खुद से बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी है. पिछले कुछ महीनों में मैं काफी लंबे समय बाद खुद जैसी महसूस कर रही हूं. मैं चाहती हूं कि किसी दूसरे इंसान के मेरी जिंदगी में आने से पहले मैं फिर से खुद से प्यार करना सीखूं.'

एक्ट्रेस ने आगे कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें किसी पर क्रश नहीं हो सकता. उन्होंने कहा, 'एक-दो क्रश हो सकते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है. किसी पर क्रश होना मजेदार है. लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी है कि मैं खुद से प्यार करूं.'

अगस्त 2026 में वॉकर ब्लैंको से अलग हुईं अनन्या पांडे?

अनन्या के इस बयान के बाद एक बार फिर वॉकर ब्लैंको के साथ उनके रिश्ते की चर्चा होने लगी है. खबरों के मुताबिक, दोनों साल 2024 से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे. दोनों को कई बार साथ देखा गया था. सोशल मीडिया पर भी दोनों एक-दूसरे के लिए प्यार जाहिर करते थे. हालांकि, दोनों ने कभी अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात नहीं की थी.

अगस्त 2026 में खबरें आई थीं कि अनन्या और वॉकर का ब्रेकअप हो गया है. 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया था.