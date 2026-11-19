रणबीर कपूर स्टारर और नितेश तिवारी निर्देशित 'रामायण' ऐतिहासिक परफॉर्म कर रही है और इस फिल्म ने सिनेमाघरों में सफलतापूर्वक 14 दिन भी पूरे कर लिए हैं. इस दौरान इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर डाली है. हालांकि दूसरे हफ्ते में इसका कारोबार मंदा भी पड़ा फिर भी इसका कलेक्शन शानदार रहा.

ये एपिक फिल्म 'धुरंधर 2' के बाद साल की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है. चलिए यहां जानते हैं कि इसने रिलीज के 14वें दिन यानी दूसरे बुधवार को कितनी कमाई की है?

'रामायण' ने 14वें दिन कितना किया कलेक्शन?

'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर तूफान बनी हुई है. फिल्म की हर दिन की कमाई शानदार है और ये 'धुरंधर 2' को छोड़कर साल 2026 की सभी फिल्मों के रिकॉर्ड भी तोड़ चुकी है. वीकडेज में घटती कमाई के बावजूद ये फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है. वहीं दूसरे बुधवार यानी 14वें दिन भी इसके कलेक्शन में मंदी आई लेकिन फिर भी इसने 20 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'रामायण' ने रिलीज के 14वें दिन यानी दूसरे बुधवार 23.20 करोड़ कमाए हैं.

इसी के साथ इस फिल्म का भारत में 14 दिनों का कुल नेट कलेक्शन 844.40 करोड़ रुपये हो गया है.

'रामायण' की डे वाइज कमाई

'रामायण' ने पहले दिन 64.85 करोड़ से ओपनिंग की थी. इसके बादू दूसरे दिन इसने 64.85 करोड़ कमाए. फिर तीसरे दिन 69.80 करोड़, चौथे दिन 56.15 करोड़, पांचवें दिन 107.50 करोड़, छठे दिन 94.10 करोड़, सातवें दिन 70.65 करोड़, 8वें दिन 53.50 करोड़, 9वें दिन 48.10 करोड़, 10वें दिन 72.90 करोड़, 11वें दिन 75 करोड़, 12वें दिन 32 करोड़ और 13वें दिन 28.35 करोड़ की कमाई की थी.

'रामायण' ने 'धुरंधर' को दे दी मात

'रामायण' ने फाइनली रिलीज के 14वें दिन 844.40 करोड़ की कमाई कर रणवीर सिंह की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' के 840.20 करोड़ के लाइफटाइम कलेक्शन को मात दे दी है. इसी के साथ अब ये बॉलीवुड की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. और भारत की ये 5वीं सबसे बड़ी फिल्म बन गई है.



'रामायण' के बारे में

'रामायण' का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है. ये फिल्म दिवाली से पहले 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. ये दो पार्ट में बनाई गई है. इसका दूसरा पार्ट साल 2028 की दिवाली पर आने की उम्मीद है. वहीं 'रामायण' की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें रणबीर कपूर भगवान राम. साई पल्लवी माता सीता. रवि दुबे लक्ष्मण और यश रावण के किरदार में नजर आ रहे हैं. फिल्म के अन्य कलाकारों में अरुण गोविल, विवेक ओबेरॉय, रकुल प्रीत सिंह और लारा दत्ता सहित कई शामिल हैं.

