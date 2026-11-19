बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा सुष्मिता सेन आज अपना 51वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं. सुष्मिता सेन ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले ही बतौर मॉडल अपने देश का नाम दुनियाभर में रोशन कर दिया था. एक्ट्रेस ने अपनी पर्सनल लाइफ से सुर्खियां बटोरने का भी कोई मौका नहीं छोड़ा है.

मिस इंडिया प्रतियोगिता में ऐश्वर्या को दी थी मात

सुष्मिता सेन का जन्म 19 नवंबर 1975 को शुभ्रा सेन और शुबीर सेन के घर हैदराबाद में हुआ था. आज 51 साल की हो चुकीं सुष्मिता सेन ने अपना करियर बतौर मॉडल शुरू किया था. उन्होंने साल 1994 में फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगता में ऐश्वर्या राय को हराकर खिताब जीता था.

भारत की पहली मिस यूनिवर्स हैं सुष्मिता सेन

मिस इंडिया प्रतियोगिता में हारने के बाद साल 1994 में ही ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया. जबकि दूसरी ओर इसी साल सुष्मिता सेन ने भी अपने मॉडलिंग करियर में एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज करा ली थी. फिलीपींस में आयोजित हुई मिस यूनिवर्स प्रतियोगता में एक्ट्रेस ने ये खिताब अपने नाम कर लिया था. तब सुष्मिता मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी थीं.

कई लोगों संग जुड़ा सुष्मिता सेन का नाम

सुष्मिता सेन का नाम अब तक कई लोगों संग जुड़ चुका है. इस लिस्ट में ऋतिक भसीन, मुदस्सर अजीज, इम्तियाज खत्री, सबीर भाटिया, विक्रम भट्ट, रणदीप हुड्डा, वसीम अकरम, रोहमन शॉल और ललित मोदी का नाम भी शामिल हैं. हालांकि एक्ट्रेस का कोई भी रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाया. वो अब भी सिंगल हैं. लेकिन, फिर भी दो बेटियों की मां हैं. उन्होंने सालों पहले दो बेटियों अलीशा सेन और रिनी सेन को गोद लिया था.

सुष्मिता सेन का एक्टिंग करियर

मिस यूनिवर्स बनने के बाद सुष्मिता ने साल 1996 की थ्रिलर फिल्म 'दस्तक' से डेब्यू किया था. हालांकि पहचान मिली साल 1999 की फिल्म 'बीवी नंबर 1' से. इसके बाद उन्होंने 'सिर्फ तुम', 'आंखें', 'मैं हूं ना', मैंने प्यार क्यों किया' और 'दूल्हा मिल गया' जैसी फिल्मों से भी फैंस का दिल जीता. एक्ट्रेस ने 2020 में क्राइम-ड्रामा वेब सीरीज 'आर्या' में भी एक्टिंग की थी. वहीं साल 2023 में एक्ट्रेस एक अन्य वेब सीरीज 'ताली' से भी सुर्खियां बटोरने में कामयाब हुईं.