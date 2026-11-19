70 के दशक में डेब्यू करने वाली गुजरे दौर की चर्चित अदाकारा जीनत अमान ने कई बड़े फिल्ममेकर्स और कई बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है. बॉलीवुड की कई फिल्मों का हिस्सा रही जीनत ने पर्दे पर अपने इंटीमेट सीन्स से सुर्खियां बटोरीं. जबकि उनकी पर्सनल लाइफ भी चर्चा में रही. आइए आज उनके जन्मदिन पर नजर डालते हैं उनके एक्टिंग करियर से लेकर उनकी पर्सनल लाइफ आदि पर.

जीनत अमान ने पिता के नाम पर रखा था अपना नाम

जीनत अमान का जन्म 19 नवंबर 1951 को मुंबई में हुआ था. उनके पिता का नाम अमानुल्लाह खान और मां का नाम वर्धिनी सिद्दीकी था. जीनत के जन्म के दो साल बाद ही उनके माता-पिता अलग हो गए थे. जीनत के पिता ने राइटिंग फील्ड में काम किया था और वो 'अमान' नाम से भी मशहूर थे. बाद में एक्ट्रेस ने पिता के नाम को अपने नाम के साथ जोड़कर इसे बतौर सरनेम इस्तेमाल किया.

जीनत अमान का एक्टिंग करियर

जीनत अमान ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बतौर एक्ट्रेस अपना करियर साल 1971 में फिल्म 'हलचल' से शुरू किया था. इसी साल वो फिल्म 'हंगामा' में भी नजर आईं. उस वक्त एक्ट्रेस की उम्र 19 साल थी. बॉलीवुड में जल्द ही उन्होंने बोल्ड और बिंदास एक्ट्रेस के रूप में पहचान बनाई. 70 के दशक में उनके ड्रेसिंग सेंस की काफी चर्चा हुई. दशकों पहले उन्होंने बड़े पर्दे पर बिकिनी पहनने से भी परहेज नहीं किया.

जीनत फिर 1971 में ही देव आनंद के साथ फिल्म 'हरे रामा हरे कृष्णा' में नजर आईं. इसका गाना 'दम मारो दम' काफी पॉपुलर हुआ. एक्ट्रेस ने आगे 'यादों की बारात', 'सत्यम शिवम सुंदरम', 'शालीमार', 'डॉन' और 'अलीबाबा' सहित कई फिल्मों में काम किया. हालांकि उन्हें टॉप एक्ट्रेस का दर्जा नहीं मिल पाया.

जीनत अमान ने की थी दो शादी

अब बात करते हैं जीनत अमान की पर्सनल लाइफ के बारे में. जीनत ने साल 1978 में अभिनेता और डायरेक्टर संजय खान से शादी की थी. लेकिन, 1979 में ही दोनों अलग हो गए. रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली शादी में उन्होंने मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना किया था. एक बार संजय ने एक्ट्रेस के साथ बुरी तरह से मारपीट भी की थी जिसमें उनका जबड़ा तक टूट गया था.

एक्ट्रेस की दूसरी शादी साल 1985 में अभिनेता मजहर खान से हुई थी. लेकिन, 1998 में मजहर का बीमारी से निधन हो गया. बता दें कि एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने अपनी दोनों शादियों को बड़ी गलती बताया था.