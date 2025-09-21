यारों के यार हैं अमिताभ बच्चन, कभी मोहनलाल के लिए किया था फ्री में काम, नहीं ली थी एक रुपये भी फीस
अमिताभ बच्चन हमेशा से ही साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर मोहनलाल के प्रशंसक रहे हैं. आज हम आपको एक दिलचस्प किस्सा सुनाएंगे जब अमिताभ बच्चन ने मोहनलाल के इस फिल्म के लिए चार्ज नहीं की थी कोई भी रकम.
साउथ के लेजेंडरी एक्टर मोहनलाल को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. इस खबर को सुनकर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी उन्हें बधाई दी है. अपने एक्स हैंडल पर मलयालम में पोस्ट शेयर कर अमिताभ बच्चन ने मोहनलाल को शुभकामनाएं दी है.
वैसे तो बिग बी हमेशा से ही साउथ के इस पॉपुलर एक्टर के प्रशंसक रहे हैं. एक बार तो उन्होंने मोहनलाल की फिल्म में फ्री में काम करने का फैसला किया था.
T 5509 - ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതിൽ മോഹൻലാൽ ജി വളരെ സന്തോഷവാനാണ്, അതിയായ സന്തോഷം തോന്നുന്നു - ഏറ്റവും അർഹമായ അംഗീകാരം! ഒരുപാട് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയുടെയും കരകൗശലത്തിന്റെയും വലിയ ആരാധകനാണ് ഞാൻ. ഏറ്റവും പ്രകടമായ ചില വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിലെ… pic.twitter.com/8zEXAdflmH— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) September 21, 2025
बिग बी ने किया था मोहनलाल के लिए फ्री में काम
अपने एक ब्लॉग पोस्ट में अमिताभ बच्चन ने मोहनलाल की जमकर तारीफ की थी. इसके साथ ही उन्होंने जिक्र किया था कि मोहनलाल की फिल्म के लिए उन्होंने कोई भी फीस चार्ज नहीं की थी. 2010 में मलयालम फिल्म 'कंधार' को रिलीज किया था. इसी फिल्म में अमिताभ बच्चन का एक्सटेंडेड कैमियो रोल देखा गया. अपने ब्लॉग में इस किस्से का जिक्र करते हुए बिग बी ने बताया कि मोहनलाल फिल्म के डायरेक्टर मेजर रवि संग उनके घर पधारे थे.
अमिताभ बच्चन में बताया कि, 'वो दोनों मेरे घर मुझे ऑफिशियली साइन करने और शूटिंग डेट्स डिसाइड करने के साथ पेमेंट की बात करने पहुंचे थे. लेकिन सिर्फ 3 दिन के गेस्ट अपियरेंस के लिए मैं कैसे फीस चार्ज कर सकता हूं. वो भी मेरे सबसे बड़े एडमिरेशन मोहनलाल की फिल्म के लिए. मैं कभी ऐसा नहीं करता हूं'.
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एक्टर ने बताया कि उन्होंने विनम्रता से फिल्म के फीस के ऑफर को ठुकरा दिया. इसके बाद उन्होंने मोहनलाल और फिल्ममेकर मेजर रवि को घर की चाय पिलाई और विदा किया.
बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा कंधार का हाल?
1999 कंधार हाइजैक पर बनी इस मलयालम फिल्म को 2010 में रिलीज किया गया. फिल्म में अमिताभ बच्चन ने एक आर्मी ऑफिसर के पिता का रोल निभाया था. फिल्म में हाइजैकर संग लड़ते हुए उनका बेटा शहीद हो जाता है.
इसके साथ ही 'कंधार' में गणेश वेंकटरमण और रागिनी द्विवेदी को भी महत्वपूर्ण भूमिका में देखा गया. लेकिन जब ये रिलीज तो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी.
