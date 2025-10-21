कभी आम बेचता था अमिताभ बच्चन का दामाद, फिर एक फिल्म ने रातोंरात पलट दी किस्मत
Guess Who: आज हम आपको बिग बी के उस दामाद से मिलवा रहे हैं. जिन्होंने अपनी एक्टिंग से बॉलीवुड में खूब नाम कमाया. लेकिन एक वक्त था जब वो विदेश में आम बेचते थे.
बॉलीवुड में एक सफल करियर के पीछे बड़े संघर्ष और मुश्किल भरे सफर छिपे होते हैं. ऐसा ही एक एक्टर है जिसने ना सिर्फ अपने दम पर एक्टिंग की दुनिया में नाम कमाया बल्कि अपने सपने को पूरा करने के लिए छोटी मोटी नौकरी करने से लेकर आम तक बेचे. खास बात ये कि जिस एक्टर की हम बात कर रहे हैं उसका अमिताभ बच्चन से भी क्लोज कनेक्शन है. रिश्ते में ये एक्टर बिग बी का दामाद लगता है.
विदेश में आम बेचते थे कुणाल कपूर
आज हम बात कर रहे हैं एक्टर कुणाल कपूर की. साल 1985 में मुंबई में पैदा हुए कुणाल कपूर एक पंजाबी फैमिली से आते हैं. कुणाल बचपन से ही एक्टर बनने का सपना देखते आए थे. लेकिन घरेलू हालात और कई मजबूरियों का वजह से उन्हें कई नौकरियां करनी पड़ी. शुरुआती पढ़ाई के बाद कुणाल मुंबई से हॉन्गकॉन्ग चले गए. वहां एक्स्ट्रा इनकम की खातिर उन्होंने आम एक्सपोर्ट करने का काम भी शुरु कर दिया.
View this post on Instagram
असिस्टेंट डायरेक्टर से शुरू किया करियर
कुणाल आम एक्सपोर्ट का काम आर्थिक मजबूरियों के चलते करते थे. फिर जैसे ही उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिला वो सबकुछ छोड़कर वापस मुंबई आ गए. कुणाल ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म अक्स में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर की थी. फिर कुणाल ने अपने एक्टिंग स्किल्स को बेहतर करने के लिए नसीरुद्दीन शाह के एक्टिंग कोर्स को पूरा किया और इसके बाद फिल्म ‘मीनाक्षी से बतौर एक्टर करियर की शुरुआत की.
‘रंग दे बसंती’ से मिली थी असली पहचान
कुणाल के काम को असली तारीफ फिल्म ‘रंग दे बसंती’ के जरिए मिली. इस फिल्म में कुणाल कपूर ने आमिर खान के साथ स्क्रीन शेयर की और उनके काम को काफी तारीफ भी मिली. रंग दे बसंती के लिए कुणाल कपूर को फिल्मफेयर में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की कैटेगिरी में नॉमिनेट किया गया था.
View this post on Instagram
इन फिल्मों में नजर आए कुणाल
इसके बाद कुणाल कपूर ने बचना ए हसीनों, चुनरी में दाग, आजा नचले, वेलकम टू सज्जनपुर जैसी फिल्मों में सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर काम किया. हालांकि कुणाल ज्यादातर फिल्मों में सेकंड लीड में ही रहे लेकिन उनके काम को हमेशा तारीफ मिली. हाल ही में कुणाल ने सैफ अली खान के साथ वेब सीरीज ज्वेल थीफ में पुलिस वाले के किरदार को निभाया था.
किससे हुई है कुणाल की शादी?
काफी कम लोगों को कुणाल कपूर के अमिताभ बच्चन से कनेक्शन के बारे में पता होगा. दरअसल कुणाल कपूर की पत्नी नैना बच्चन अमिताभ बच्चन की भतीजी हैं. इस रिश्ते के हिसाब से कुणाल कपूर अमिताभ बच्चन के दामाद लगते हैं.
ये भी पढ़ें -
‘पार्वती’ के बाद ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ में होगी हॉलीवुड सुपरस्टार विल स्मिथ की एंट्री, जानें सच
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL