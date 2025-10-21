स्मृति ईरानी का शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ खूब चर्चा में हैं. शो में हर दिन नए-नए ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं. यही वजह है कि इसे दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है. शो के हालिया एपिसोड में ‘कहानी घर घर की’ की ‘पार्वती’ यानि साक्षी तंवर की एंट्री हुई थी. वहीं अब खबरें हैं कि शो में एक हॉलीवुड सुपरस्टार भी कैमियों करने जा रहे हैं. जानिए ये कौन हैं.....

विल स्मिथ लेंगे ‘क्योंकि सास...’ में एंट्री?

टेली चक्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार हॉलीवुड सुपरस्टार विल स्मिथ स्टार प्लस के शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ में नजर आ सकते हैं. हालांकि इसपर अभी कोई ऑफिशिली जानकारी सामने नहीं आई. अगर ऐसा होता है तो उनकी एंट्री इस शो की कहानी को और भी दिलचस्प बना देगी. इससे पहले ये भी खबरें आई थी कि माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक और समाजसेवी बिल गेट्स के साथ भी स्मृति ईरानी ने एक खास सेगमेंट शूट किया है. ये भी जल्द ही टेलीकास्ट किया जाएगा.

View this post on Instagram A post shared by TCX.official (@tellychakkar)

बिल गेट्स के साथ स्मृति ने की शूट

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार शो से जुड़े एक सूत्र ने बताया, "ये ट्रैक बिल गेट्स और स्मृति ईरानी के बीच एक वीडियो कॉल के साथ समाप्त होगा और लगभग तीन एपिसोड तक चलेगा. इसकी कहानी प्रेग्नेंट महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने पर आधारित होगी.

‘पार्वती’ मचाएंगी स्मृति के शो में भौकाल

बता दें कि ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ में तुलसी की दोस्त पार्वती की एंट्री हो चुकी है. जिसके बाद वीरानी फैमिली में एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है. शो की कहानी में इस वक्त ये देखने को मिल रहा है कि हिर ने अपनी बेटी परिधि को अपना पुराना घर देने की घोषणा की है. लेकिन, इसी बीच पता चलता है कि उस घर को पार्थ ने किसी और से बेच दिया है. पार्थ ने जिससे घर बेचा होता है वो कोई और नहीं बल्कि पार्वती और ओम होते हैं.

ये भी पढ़ें -

कोरियन एक्टर की दुल्हन बनेंगी नोरा फतेही? ली मिन संग वायरल हुई हल्दी की तस्वीरें, यूजर्स में मची खलबली