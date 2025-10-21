हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025
'पार्वती' के बाद 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में होगी हॉलीवुड सुपरस्टार विल स्मिथ की एंट्री, जानें सच

‘पार्वती’ के बाद ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ में होगी हॉलीवुड सुपरस्टार विल स्मिथ की एंट्री, जानें सच

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है. खबरों के अनुसार शो में जल्द ही एक हॉलीवुड सुपरस्टार नजर आ सकते हैं.

By : सखी चौधरी | Updated at : 21 Oct 2025 09:45 PM (IST)
स्मृति ईरानी का शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ खूब चर्चा में हैं. शो में हर दिन नए-नए ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं. यही वजह है कि इसे दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है. शो के हालिया एपिसोड में ‘कहानी घर घर की’ की ‘पार्वती’ यानि साक्षी तंवर की एंट्री हुई थी. वहीं अब खबरें हैं कि शो में एक हॉलीवुड सुपरस्टार भी कैमियों करने जा रहे हैं. जानिए ये कौन हैं.....

विल स्मिथ लेंगे क्योंकि सास... में एंट्री?

टेली चक्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार हॉलीवुड सुपरस्टार विल स्मिथ स्टार प्लस के शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ में नजर आ सकते हैं. हालांकि इसपर अभी कोई ऑफिशिली जानकारी सामने नहीं आई. अगर ऐसा होता है तो उनकी एंट्री इस शो की कहानी को और भी दिलचस्प बना देगी. इससे पहले ये भी खबरें आई थी कि माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक और समाजसेवी बिल गेट्स के साथ भी स्मृति ईरानी ने एक खास सेगमेंट शूट किया है. ये भी जल्द ही टेलीकास्ट किया जाएगा.

 
 
 
 
 
बिल गेट्स के साथ स्मृति ने की शूट

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार शो से जुड़े एक सूत्र ने बताया, "ये ट्रैक बिल गेट्स और स्मृति ईरानी के बीच एक वीडियो कॉल के साथ समाप्त होगा और लगभग तीन एपिसोड तक चलेगा. इसकी कहानी प्रेग्नेंट महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने पर आधारित होगी.

पार्वती मचाएंगी स्मृति के शो में भौकाल

बता दें कि ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ में तुलसी की दोस्त पार्वती की एंट्री हो चुकी है. जिसके बाद वीरानी फैमिली में एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है. शो की कहानी में इस वक्त ये देखने को मिल रहा है कि हिर ने अपनी बेटी परिधि को अपना पुराना घर देने की घोषणा की है. लेकिन, इसी बीच पता चलता है कि उस घर को पार्थ ने किसी और से बेच दिया है. पार्थ ने जिससे घर बेचा होता है वो कोई और नहीं बल्कि पार्वती और ओम होते हैं.

कोरियन एक्टर की दुल्हन बनेंगी नोरा फतेही? ली मिन संग वायरल हुई हल्दी की तस्वीरें, यूजर्स में मची खलबली

 

 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Published at : 21 Oct 2025 09:45 PM (IST)
Will Smith TV News SMRITI IRANI Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2
