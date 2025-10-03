अमिताभ बच्चन ने रेखा को क्यों रिजेक्ट किया? जया बच्चन ने बताई असली वजह

अमिताभ बच्चन और रेखा की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों का खूब दिल जीता था और उनके ऑफ-स्क्रीन रिश्ते को लेकर भी खूब रूमर्स फैंल थे. अफवाहें थीं कि दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल थे. हालांकि बिग बी ने कभी इन रूमर्स पर कुछ नहीं कहा लेकिन रेखा ने अमिताभ बच्चे के लिए अपने प्यार को कई बार कबूल किया. हालांकि फिर अचानक ये जोड़ी ना केवल टूट गई बल्कि इन्होंने साथ फिल्में करना भी बंद कर दिया था. वहीं जया बच्चन ने एक बार इस अमिताभ बच्चन और रेखा के साथ काम करना बंद करने की असली वजह का खुलासा किया था.

रेखा संग अमिताभ ने क्यों बना ली थी दूरी?

दरअसल पीपल मैग्जीन को दिए एक पुराने इंटरव्यू में, जया ने 1981 में आई फिल्म सिलसिला के बाद उनके पति अमिताभ बच्चन के रेखा संग काम बंद करने पर बात की थी. जया बच्चन ने इस दौरान अमिताभ और रेखा की जोड़ी की तारीफ करते हुए कहा था कि उनके प्रोफेशनल सैपरेशन के पीछे गहरे कारण थे. जया बच्चन ने कहा था, "मुझे क्यों बुरा लगना चाहिए? लेकिन मुझे लगता है कि यह काम से ज्यादा सनसनी क्रिएट करेगा. और यह अफ़सोस की बात है क्योंकि कोई उन्हें साथ देखने का अवसर खो देगा."जया ने आगे कहा था, "उन दोनों को शायद एहसास है कि यह काम से परे होगा."





रेखा संग अमिताभ के अफेयर को लेकर क्या बोलीं थीं जया बच्चन

यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म सिलसिला अपने लव ट्रायंगल प्लॉट के लिए बॉलीवुड की सबसे फेमस फिल्मों में से एक है.इस फिल्म ने अमिताभ, जया और रेखा के बीच रियल लाइफ के डाइनेमिक्स की वजह से खूब चर्चा बटोरी थी. अपने पति के कथित संबंध के बारे गॉसिप पर रिएक्ट करते हुए, जया बच्चन ने कहा था, "अगर कोई होता, तो वह कहीं और होता, ना? लोगों ने उन्हें स्क्रीन पर एक जोड़ी के रूप में पसंद किया, और यह ठीक है. मीडिया ने उन्हें उनकी हर हिरोइन के साथ जोड़ने की कोशिश की. अगर मैंने इसे सीरियसली लिया होता तो मेरी जिंदगी नरक होती. हम बहुत सख्त इंसान हैं. ”





यश चोपड़ा ने रेखा-अमिताभ के अफेयर के दिए थे हिंट

जया ने जहाx आरोपों और अफवाहों को सिर्फ़ अख़बारों की गपशप बताया, वहीं निर्देशक यश चोपड़ा ने आग में घी डालने का काम किया जब उन्होंने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में दावा किया कि उनकी फ़िल्म का प्रेम त्रिकोण पर्दे के बाहर भी दिखाई देता है. 2010 की रिपोर्ट में उन्होंने कहा, "मैं (सिलसिला के दौरान) हमेशा बेचैन और डरा हुआ रहता था क्योंकि असल ज़िंदगी पर्दे पर आ रही थी. जया उनकी पत्नी हैं और रेखा उनकी प्रेमिका - यही कहानी (असल ज़िंदगी में) चल रही है. कुछ भी हो सकता था क्योंकि वे साथ काम कर रहे हैं."