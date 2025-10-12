अमिताभ बच्चन से शादी करना चाहती थीं 32 साल छोटी ये फेमस एक्ट्रेस, सालों तक छिपा रखा था राज

अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड एक्टर हैं. 11 अक्टूबर को उन्होंने अपना 83वां जन्मदिन मनाया, और इस मौके पर तमाम स्टार्स ने उन्हें बधाई दी. इन्हीं में से एक ऐसी एक्ट्रेस हैं शिल्पा शिरोडकर जिन्होंने विश करते हुए चौंकाने वाला खुलासा किया कि वो कभी अमिताभ बच्चन से शादी करना चाहती थीं.

शिल्पा शिरोडकर का स्पेशल बर्थडे मैसेज

11 अक्टूबर 1942 को जन्मे अमिताभ बच्चन का फिल्मी सफर आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने मेहनत और टैलेंट से इंडस्ट्री में अपना अलग मुकाम बनाया. उनके जन्मदिन पर कई सितारों ने सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं दीं. एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर ने भी उनके साथ तस्वीर शेयर कर प्यारा सा नोट लिखा.

पुरानी फोटो की है शेयर

शिल्पा ने 1992 की फिल्म ‘खुदा गवाह’ की एक पुरानी तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो अमिताभ बच्चन के साथ नजर आ रही हैं. इस फिल्म में श्रीदेवी भी लीड रोल में थीं. फोटो शेयर करते हुए शिल्पा ने लिखा – “जिस इंसान से मैं कभी चुपके से शादी करना चाहती थी और जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, उन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं. आप हमेशा ऐसे ही सिल्वर स्क्रीन पर चमकते रहें.

एक्ट्रेस ने ले लिया था ब्रेक

‘खुदा गवाह’ के अलावा शिल्पा शिरोडकर ने अमिताभ बच्चन के साथ कई और फिल्मों में भी काम किया. हालांकि, करियर के बीच में उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान देने के लिए लंबे समय का ब्रेक लिया. बाद में वो बिग बॉस में नजर आईं, जहां फैंस ने उन्हें खूब पसंद किया. अब शिल्पा फिर से एक्टिंग की दुनिया में लौट रही हैं और जल्द ही फिल्म ‘जटाधारा’ में दिखाई देंगी, जो नवंबर में रिलीज होगी.