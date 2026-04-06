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मां बनने वाली हैं Karishma Tanna, शादी के 4 साल बाद एक्ट्रेस ने दी खुशखबरी
Larishma Tanna Pregnancy Post: टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना जल्द ही मां बनने वाली हैं. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर फैंस को ये गुड न्यूज दी है. उनका ये पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है.
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना शादी के 4 साल बाद अब मां बनने वाली हैं। एक्ट्रेस ने हाल ही में खुद सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट शेयर कर अपने फैंस के साथ यह खुशखबरी बांटी. इस खबर के सामने आते ही फैंस और सेलेब्स उन्हें जमकर बधाइयां दे रहे हैं.
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Published at : 06 Apr 2026 12:24 PM (IST)
Tags :Karishma Tanna
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प्रेम कुमारJournalist
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