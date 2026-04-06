'एक रात के लिए 50 लाख', बिजनेसमैन ने मेल पर की गंदी डिमांड, चंद्रिका दीक्षित का छलका दर्द

'वड़ा पाव गर्ल' यानी चंद्रिका दीक्षिक इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से लाइमलाइट में बनी हुई हैं. कुछ दिनों पहले ही चंद्रिका ने अपने पति पर बेवफाई का आरोप लगाया था. उसके बाद उनके पति युगम ने कई खुलासे किए थे. अब इन दोनों में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ ये तो यही दोनों बता सकते हैं.

इसी बीच चंद्रिका ने एक और खुलासा किया है. हालांकि, ये उनके पति से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि काम से जुड़ा है.दऱअसल, उनका कहना है कि उन्हें कॉम्प्रोमाइज करने का ऑफर मिला था,जिसके बदले में उन्हें सामने वाले ने काफी मोटी रकम देने की बात कही थी.

चंद्रिका दीक्षित से ई-मेल पर की गई कॉम्प्रोमाइज की डिमांड

हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन को दिए इंटरव्यू में चंद्रिका दीक्षित ने कहा,'मैंने बकायदा मेल चेल करवाया था.एक अच्छा खासा बिजनेसमैन था. आपको मेल का स्क्रीनशॉट भी दे दूंगी. रिजॉर्ट दे रहा था.उसने कहा था कि कंडीशन और सिचुएशन आपकी, जगह मेरी.चंद्रिका मैं आपको 50 लाख ऑफर कर रहा हूं, बाकी आप बताइए.'





चंद्रिका ने इस बारे में आगे बात करते हुए कहा,'ये ऑफर उन्हें प्रोफेशनली इमेल के जरिए आया था.' सैफी ने भी बताया कि चंद्रिका को कुछ डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स भी कॉल करके कॉम्प्रोमाइज करने का ऑफर दे चुके हैं.कोई उन्हें दुबई भी बुला रहा था.

इसके अलावा चंद्रिका दीक्षित ने आगे बताया कि ऑफर देने वाले ने उन्हें राय दी थी कि अगर आगे बढ़ना है तो कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा. नहीं तो करियर में आगे नहीं बढ़ पाओगी.वड़ा पाव गर्ल ने आगे कहा कि ये तो फैक्ट है,गंदगी मचा रखी है.

चंद्रिका ने कहा,'लोग कहते हैं आपको ऐसे आगे बढ़ने नहीं देंगे, प्वाइंट है.ब्रांड शूट में भी ऐसा होता है. लोग बोलते हैं एक बार तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा.बोलते हैं कि पैसे बोलो आप कितने लोगो.ढाई साल की बच्ची को नहीं छोड़ रहे तीन साल की बच्ची को नहीं छोड़ और आप मुझ पर उंगली उठा रहे हो.'

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