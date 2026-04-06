'एक रात के लिए 50 लाख', बिजनेसमैन ने मेल पर की गंदी डिमांड, चंद्रिका दीक्षित का छलका दर्द

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'एक रात के लिए 50 लाख', बिजनेसमैन ने मेल पर की गंदी डिमांड, चंद्रिका दीक्षित बोलीं- मेरे पास सबूत है

'एक रात के लिए 50 लाख', बिजनेसमैन ने मेल पर की गंदी डिमांड, चंद्रिका दीक्षित बोलीं- मेरे पास सबूत है

'वड़ा पाव गर्ल 'के नाम से मशहूर चंद्रिका दीक्षित पिछले कई दिनों से मुश्किल दौर से गुजर रही हैं. हाल ही में उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है. दरअसल, काम के बदले उन्हें कॉन्प्रोमाइज करने का ऑफर मिला है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 06 Apr 2026 12:51 PM (IST)
Preferred Sources

'वड़ा पाव गर्ल' यानी चंद्रिका दीक्षिक इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से लाइमलाइट में बनी हुई हैं. कुछ दिनों पहले ही चंद्रिका ने अपने पति पर बेवफाई का आरोप लगाया था. उसके बाद उनके पति युगम ने कई खुलासे किए थे. अब इन दोनों में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ ये तो यही दोनों बता सकते हैं.

इसी बीच चंद्रिका ने एक और खुलासा किया है. हालांकि, ये उनके पति से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि काम से जुड़ा है.दऱअसल, उनका कहना है कि उन्हें कॉम्प्रोमाइज करने का ऑफर मिला था,जिसके बदले में उन्हें सामने वाले ने काफी मोटी रकम देने की बात कही थी.

चंद्रिका दीक्षित से ई-मेल पर की गई कॉम्प्रोमाइज की डिमांड

हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन को दिए इंटरव्यू में चंद्रिका दीक्षित ने कहा,'मैंने बकायदा मेल चेल करवाया था.एक अच्छा खासा बिजनेसमैन था. आपको मेल का स्क्रीनशॉट भी दे दूंगी. रिजॉर्ट दे रहा था.उसने कहा था कि कंडीशन और सिचुएशन आपकी, जगह मेरी.चंद्रिका मैं आपको 50 लाख ऑफर कर रहा हूं, बाकी आप बताइए.'


एक रात के लिए 50 लाख', बिजनेसमैन ने मेल पर की गंदी डिमांड, चंद्रिका दीक्षित बोलीं- मेरे पास सबूत है

चंद्रिका ने इस बारे में आगे बात करते हुए कहा,'ये ऑफर उन्हें प्रोफेशनली इमेल के जरिए आया था.' सैफी ने भी बताया कि चंद्रिका को कुछ डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स भी कॉल करके कॉम्प्रोमाइज करने का ऑफर दे चुके हैं.कोई उन्हें दुबई भी बुला रहा था.

इसके अलावा चंद्रिका दीक्षित ने आगे बताया कि ऑफर देने वाले ने उन्हें राय दी थी कि अगर आगे बढ़ना है तो कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा. नहीं तो करियर में आगे नहीं बढ़ पाओगी.वड़ा पाव गर्ल ने आगे कहा कि ये तो फैक्ट है,गंदगी मचा रखी है.

चंद्रिका ने कहा,'लोग कहते हैं आपको ऐसे आगे बढ़ने नहीं देंगे, प्वाइंट है.ब्रांड शूट में भी ऐसा होता है. लोग बोलते हैं एक बार तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा.बोलते हैं कि पैसे बोलो आप कितने लोगो.ढाई साल की बच्ची को नहीं छोड़ रहे तीन साल की बच्ची को नहीं छोड़ और आप मुझ पर उंगली उठा रहे हो.'

ये भी पढ़ें:-साड़ी में कहर बरपाती नजर आईं आलिया भट्ट, लेकिन अनु मलिक की बेटी ने बनी इवेंट की स्टार

 

Published at : 06 Apr 2026 12:51 PM (IST)
Tags :
Vada Pav Girl Chandrika Dixit
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
'एक रात के लिए 50 लाख', बिजनेसमैन ने मेल पर की गंदी डिमांड, चंद्रिका दीक्षित बोलीं- मेरे पास सबूत है
'एक रात के लिए 50 लाख', बिजनेसमैन ने मेल पर की गंदी डिमांड, चंद्रिका दीक्षित का छलका दर्द
ओटीटी
OTT Release This Week: 'तू या मैं' से 'ओ रोमियो तक', इस हफ्ते ओटीटी पर नई फिल्मों-सीरीज की भरमार, एंटरटेनमेंट की मिलेगी महा डोज
'तू या मैं' से 'ओ रोमियो तक', इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हो रही ये 8 धांसू नई फिल्में-सीरीज
ओटीटी
रोने लगे, कांप रहे थे...वेडिंग नाइट वाले सीन में 'चिरैया' फेम एक्टर का हो गया था बुरा हाल, OTT पर ट्रेंड कर रही सीरीज
रोने लगे, कांप रहे थे...वेडिंग नाइट वाले सीन में 'चिरैया' फेम एक्टर का हो गया था बुरा हाल
ओटीटी
कोर्टरूम ड्रामा के हैं शौकीन? तो ओटीटी पर मिस ना करें ये 5 शोज, आखिर तक स्क्रीन से नहीं हो पाएंगे दूर
कोर्टरूम ड्रामा के हैं शौकीन? तो ओटीटी पर मिस ना करें ये 5 शोज, आखिर तक स्क्रीन से नहीं हो पाएंगे दूर
Advertisement

वीडियोज

Sansani: महाजंग में ‘शब्दों का प्रहार’ ! | Iran-israel War | Middle East War | Iranattackisrael
Delhi News: दिल्ली में 1.20 लाख नकली गोलियों का जखीरा बरामद! | Fake Madicine | Operation Health
Iran US Israel War: ईरान पर अमेरिका के बड़े ऑर्डर, अब होगा महायुद्ध शुरू | Mojtaba Khamenei | Hormuz
Janhit: अंतिम चेतावनी, 24 घंटे में तय होगा जंग का भविष्य | Iran US Israel War | Trump | Netanyahu
Sandeep Chaudhary: जंग से Bharat का बाजार बेहाल, क्या संभलेगी इकोनॉमी? | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'पागल और खतरनाक हो चुके हैं ट्रंप...', ईरान से जंग के बीच अमेरिकी नेताओं का चढ़ा पारा, पढ़ें किसने क्या कहा?
'पागल और खतरनाक हो चुके हैं ट्रंप...', ईरान से जंग के बीच अमेरिकी नेताओं का चढ़ा पारा, पढ़ें किसने क्या कहा?
दिल्ली NCR
दिल्ली में कथित शराब घोटाले के मामले में पेशी से पहले अरविंद केजरीवाल बोले- अभी कुछ बोलना ठीक नहीं...
कथित शराब घोटाले के मामले में पेशी से पहले अरविंद केजरीवाल बोले- अभी कुछ बोलना ठीक नहीं...
विश्व
Explained: जब मिस्र ने बंद किया था सुएज कैनाल... US-ब्रिटेन की बदौलत नेहरू ने चुना था यह रास्ता, कैसे 70 साल बाद दोहरा रहा इतिहास?
जब मिस्र ने बंद किया था सुएज... नेहरू ने किसका दिया था साथ? कैसे 70 साल बाद दोहरा रहा इतिहास
क्रिकेट
RCB Vs CSK: सरफराज खान ने आईपीएल में रचा इतिहास, तूफानी पारी खेलकर बनाया ये रिकॉर्ड
RCB Vs CSK: सरफराज खान ने आईपीएल में रचा इतिहास, तूफानी पारी खेलकर बनाया ये रिकॉर्ड
बॉलीवुड
'धड़क' की रिलीज के बाद डिप्रेशन में चली गई थीं जाह्नवी कपूर, खुद किया खुलासा, बोलीं- ‘लगा कि लोग नफरत करते हैं’
'धड़क' की रिलीज के बाद डिप्रेशन में चली गई थीं जाह्नवी कपूर, खुद किया खुलासा
इंडिया
आज की रात आएगी 'आफत', दिल्ली, यूपी-बिहार समेत पूरे उत्तर भारत के लिए चेतावनी, IMD का ताजा अपडेट जानें
आज की रात आएगी 'आफत', दिल्ली, यूपी-बिहार समेत पूरे उत्तर भारत के लिए चेतावनी, IMD का ताजा अपडेट जानें
हेल्थ
बच्चे के दांत निकल रहे हैं और वह हो गया है चिड़चिड़ा? इन 5 तरीकों से कम करें उसका दर्द
बच्चे के दांत निकल रहे हैं और वह हो गया है चिड़चिड़ा? इन 5 तरीकों से कम करें उसका दर्द
ट्रेंडिंग
इसे जिला घोषित कर दो, दुनिया का सबसे बड़ा होटल देख चौंक जाएंगे, इतने कमरे कि बस जाएगा पूरा शहर, वीडियो वायरल
इसे जिला घोषित कर दो, दुनिया का सबसे बड़ा होटल देख चौंक जाएंगे, इतने कमरे कि बस जाएगा पूरा शहर
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget