हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअरशद वारसी की बेटी ने लूटी लाइमलाइट, खूबसूरती में जान्हवी-अनन्या को देती हैं मात

अरशद वारसी की बेटी ने लूटी लाइमलाइट, खूबसूरती में जान्हवी-अनन्या को देती हैं मात

Arshad Warsi Daughter: हाल ही में मुंबई में हुए एक ईवेंट में अरशद वारसी और उनकी बेटी ने सबका ध्यान खींच लिया. जहां अरशद का ऑल-ब्लैक सूट पसंद आया, वहीं उनकी बेटी का मॉडर्न और एलीगेंट लुक चर्चा में है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Apr 2026 11:40 PM (IST)
Arshad Warsi Daughter: हाल ही में मुंबई में हुए एक ईवेंट में अरशद वारसी और उनकी बेटी ने सबका ध्यान खींच लिया. जहां अरशद का ऑल-ब्लैक सूट पसंद आया, वहीं उनकी बेटी का मॉडर्न और एलीगेंट लुक चर्चा में है.

हाल ही में मुंबई में हुए एक ईवेंट के दौरान कई सेलेब्स शामिल होने पहुंचे. लेकिन यहां सभी की निगाहें टिकीं अरशद वारसी की बेटी के ऊपर. अरशद वारसी पहली बार किसी ईवेंट में अपनी बेटी जेन जोई वारसी के साथ नजर आए. इस दौरान उनकी बेटी की खूबसूरती के सभी कायल हो गए. अरशद की बेटी जेन जोई इतनी खूबसूरत लग रही थीं कि उनके सामने जान्हवी- अनन्या भी फेल हैं. आइये दिखाते हैं उनकी फोटोज.

1/7
अरशद वारसी ने इस मौके पर ऑल-ब्लैक सूट पहना, जिसमें वो बहुत क्लासी और डैशिंग नजर आए. उनका सिंपल और स्मार्ट स्टाइल उन्हें एक परफेक्ट लुक दे रहा है.
अरशद वारसी ने इस मौके पर ऑल-ब्लैक सूट पहना, जिसमें वो बहुत क्लासी और डैशिंग नजर आए. उनका सिंपल और स्मार्ट स्टाइल उन्हें एक परफेक्ट लुक दे रहा है.
2/7
उन्होंने ब्लैक शर्ट के साथ मैचिंग ब्लेजर और ट्राउजर कैरी किया, जो उनके लुक को और भी शार्प बना रहा है.
उन्होंने ब्लैक शर्ट के साथ मैचिंग ब्लेजर और ट्राउजर कैरी किया, जो उनके लुक को और भी शार्प बना रहा है.
Published at : 05 Apr 2026 11:40 PM (IST)
Tags :
Arshad Warsi Chetak Screen Awards 2026

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
समय रैना ने की नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive की घोषणा, एक बार फिर सुर्खियां बटोरने को हैं तैयार
समय रैना ने की नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive की घोषणा, एक बार फिर सुर्खियां बटोरने को हैं तैयार
मनोरंजन
धनुष संग टूटी दोस्ती पर छलका नयनतारा के पति विग्नेश का दर्द, बोले- 'वो मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है'
धनुष संग टूटी दोस्ती पर छलका नयनतारा के पति विग्नेश का दर्द, बोले- 'वो मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है'
मनोरंजन
Dhurandhar 2 ने बॉक्स ऑफिस पर किया धमाका! 18 दिनों में 1000 करोड़ी बनी फिल्म, आदित्य- रणवीर की जोड़ी का बजा डंका
Dhurandhar 2 ने बॉक्स ऑफिस पर किया धमाका! 18 दिनों में 1000 करोड़ी बनी फिल्म, आदित्य- रणवीर की जोड़ी का बजा डंका
मनोरंजन
Dhurandhar 2 BO Day 18 live: 'धुरंधर 2' पर 18वें दिन भी हो रही पैसों की बारिश, 10 बजे तक 1000 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन
लाइव: 'धुरंधर 2' पर 18वें दिन भी हो रही पैसों की बारिश, 10 बजे तक 1000 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Delhi News: दिल्ली में 1.20 लाख नकली गोलियों का जखीरा बरामद! | Fake Madicine | Operation Health
Iran US Israel War: ईरान पर अमेरिका के बड़े ऑर्डर, अब होगा महायुद्ध शुरू | Mojtaba Khamenei | Hormuz
Janhit: अंतिम चेतावनी, 24 घंटे में तय होगा जंग का भविष्य | Iran US Israel War | Trump | Netanyahu
Sandeep Chaudhary: जंग से Bharat का बाजार बेहाल, क्या संभलेगी इकोनॉमी? | Iran US Israel War
Mahadangal: युद्ध में अब अंतिम प्रहार की बारी!, विशेषज्ञों ने किया बड़ा खुलासा | Iran US Israel War

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सरकारी दफ्तरों की हफ्ते में दो दिन छुट्टी, टाइम टेबल भी बदला... पाकिस्तान-श्रीलंका के बाद अब नेपाल में गहराया तेल का संकट!
सरकारी दफ्तरों की हफ्ते में दो दिन छुट्टी, टाइम टेबल भी बदला... PAK के बाद अब नेपाल में तेल संकट!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Bareilly News: बरेली में भीषण सड़क हादसा, बोलेरो-टैंकर टक्कर में 5 की मौत, ड्राइवर समेत 3 घायल
बरेली में भीषण सड़क हादसा, बोलेरो-टैंकर टक्कर में 5 की मौत, ड्राइवर समेत 3 घायल
क्रिकेट
19 छक्के और 14 चौके, RCB ने कर दी चौकों-छक्कों की बारिश, बना डाले 250 रन; हर किसी ने CSK को धोया
19 छक्के और 14 चौके, RCB ने की चौकों-छक्कों की बारिश, बना डाले 250 रन; हर किसी ने CSK को धोया
विश्व
'सब कुछ तबाह कर देंगे और तेल पर करेंगे कब्जा', डोनाल्ड ट्रंप ने बताया ईरान के साथ कब होगी डील फाइनल
'सब कुछ तबाह कर देंगे और तेल पर करेंगे कब्जा', ट्रंप ने बताया ईरान के साथ कब होगी डील फाइनल
ओटीटी
पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहीं 5 इंडियन फिल्में, नंबर 1 पर क्राइम थ्रिलर फिल्म, एक ने 65 दिनों से जमा रखी है धाक
पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहीं 5 इंडियन फिल्में, नंबर 1 पर क्राइम थ्रिलर फिल्म
विश्व
US Israel Iran War LIVE: ट्रंप की धमकी के बाद ईरान के विदेश मंत्री अराघची ने भारत घुमाया फोन, जयशंकर ने बताया किन मुद्दों पर हुई बात
LIVE: ट्रंप की धमकी के बाद ईरान के विदेश मंत्री अराघची ने भारत घुमाया फोन, जयशंकर ने बताया किन मुद्दों पर हुई बात
हेल्थ
Sugar Effects On Teeth: क्या चीनी खाने से पीले होते हैं दांत, जानें इससे डायबिटीज के अलावा क्या हो सकती हैं दिक्कतें?
क्या चीनी खाने से पीले होते हैं दांत, जानें इससे डायबिटीज के अलावा क्या हो सकती हैं दिक्कतें?
ट्रेंडिंग
Moon Orientale Basin “चांद का अनदेखा चेहरा: पहली बार इंसानों ने देखा ओरिएंटेल बेसिन, तस्वीरें देख दुनिया रह गई हैरान!”
“चांद का अनदेखा चेहरा: पहली बार इंसानों ने देखा ओरिएंटेल बेसिन, तस्वीरें देख दुनिया रह गई हैरान!”
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget