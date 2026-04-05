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अरशद वारसी की बेटी ने लूटी लाइमलाइट, खूबसूरती में जान्हवी-अनन्या को देती हैं मात
Arshad Warsi Daughter: हाल ही में मुंबई में हुए एक ईवेंट में अरशद वारसी और उनकी बेटी ने सबका ध्यान खींच लिया. जहां अरशद का ऑल-ब्लैक सूट पसंद आया, वहीं उनकी बेटी का मॉडर्न और एलीगेंट लुक चर्चा में है.
हाल ही में मुंबई में हुए एक ईवेंट के दौरान कई सेलेब्स शामिल होने पहुंचे. लेकिन यहां सभी की निगाहें टिकीं अरशद वारसी की बेटी के ऊपर. अरशद वारसी पहली बार किसी ईवेंट में अपनी बेटी जेन जोई वारसी के साथ नजर आए. इस दौरान उनकी बेटी की खूबसूरती के सभी कायल हो गए. अरशद की बेटी जेन जोई इतनी खूबसूरत लग रही थीं कि उनके सामने जान्हवी- अनन्या भी फेल हैं. आइये दिखाते हैं उनकी फोटोज.
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Published at : 05 Apr 2026 11:40 PM (IST)
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