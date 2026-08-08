51 की उम्र में सिंगल रहकर खुश हैं अमीषा पटेल, बताया क्यों कभी नहीं करेंगी शादी

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड51 की उम्र में भी सिंगल हैं अमीषा पटेल, गदर एक्ट्रेस ने बताया क्यों कभी नहीं करेंगी शादी

51 की उम्र में भी सिंगल हैं अमीषा पटेल, गदर एक्ट्रेस ने बताया क्यों कभी नहीं करेंगी शादी

बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल 51 साल की उम्र में सिंगल लाइफ जी रही हैं हाल ही में एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की. उन्होंने एक फैन के सवाल का जवाब देते हुए बताया कि वो सिंगल खुश हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 08 Aug 2026 02:02 PM (IST)
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बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे हैं जिन्होंने शादी नहीं की. इनमें सलमान खान, सुष्मिता सेन और तब्बू जैसे नाम शामिल हैं. अब 51 साल की अमीषा पटेल ने भी खुलकर बताया है कि उन्होंने अब तक शादी क्यों नहीं की और वो सिंगल रहकर अपनी जिंदगी क्यों जी रही हैं.

सिंगल रहकर बेहद खुश हैं अमीषा पटेल
अमीषा पटेल ने हाल ही में एक्स पर ‘आस्क मी एनीथिंग’ सेशन किया. इस दौरान एक फैन ने उनसे पूछा, 'आप शादी कब कर रही हैं?' अमीषा ने मजेदार अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि वो कभी शादी नहीं करेंगी और सिंगल रहकर बेहद खुश हैं. उन्होंने कहा कि उनके करीब 100 परिवार वाले और दोस्त हैं, जो उनसे प्यार करते हैं. ऐसे में वो किसी एक आदमी के लिए अपनी पूरी जिंदगी बदलने का जोखिम नहीं उठा सकतीं.

कई फैंस ने अमीषा पटेल की शादी को लेकर कही बातों का समर्थन किया. एक फैन ने लिखा कि शादी कई बार समझौता बन जाती है, जो इंसान को अपने सपनों और तरक्की पर ध्यान देने से रोक सकती है. वहीं दूसरे फैन ने कहा कि सिंगल रहना ही बेहतर है. 

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इससे पहले भी अमीषा पटेल शादी पर खुलकर बात कर चुकी हैं. पिछले साल रणवीर अल्लाहबादिया के पॉडकास्ट में अमीषा ने बताया था कि वो एक सीरियस रिलेशनशिप में रह चुकी हैं. लेकिन जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने का फैसला किया, तो उनके पार्टनर ने उनका साथ नहीं दिया.

अमीषा ने कहा कि वो ऐसा पार्टनर चाहती हैं जो उनके करियर को आगे बढ़ने दे. अमीषा ने कहा कि अगर उन्हें कोई सही और काबिल इंसान मिलता है तो वो शादी के लिए तैयार हैं. उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें आज भी कई अच्छे परिवारों से शादी के रिश्ते आते हैं.

51 की उम्र में भी सिंगल हैं अमीषा पटेल, गदर एक्ट्रेस ने बताया क्यों कभी नहीं करेंगी शादी

अमीषा पटेल का वर्कफ्रंट
अमीषा पटेल आखिरी बार 2024 में रिलीज हुई फिल्म ‘तौबा तेरा जलवा’ में नजर आई थीं. आकाशादित्य लामा के निर्देशन में बनी इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में उनके साथ जतिन खुराना और एंजेला क्रिस्लिन्जकी भी मुख्य भूमिकाओं में थे.

हालांकि, अमीषा की आखिरी सफल फिल्म 'गदर 2' थी, जिसमें उन्होंने सनी देओल के साथ काम किया था. अनिल शर्मा के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने शानदार कमाई की थी. फिल्म में अमीषा ने एक बार फिर सकीना का किरदार निभाया था. सानी और अमीषा के अवाला, उत्कर्ष शर्मा, सिमरत कौर, मनीष वाधवा और गौरव चोपड़ा भी फिल्म में नजर आए थे.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 08 Aug 2026 02:02 PM (IST)
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Ameesha Patel
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