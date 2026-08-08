51 की उम्र में सिंगल रहकर खुश हैं अमीषा पटेल, बताया क्यों कभी नहीं करेंगी शादी

बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे हैं जिन्होंने शादी नहीं की. इनमें सलमान खान, सुष्मिता सेन और तब्बू जैसे नाम शामिल हैं. अब 51 साल की अमीषा पटेल ने भी खुलकर बताया है कि उन्होंने अब तक शादी क्यों नहीं की और वो सिंगल रहकर अपनी जिंदगी क्यों जी रही हैं.

सिंगल रहकर बेहद खुश हैं अमीषा पटेल

अमीषा पटेल ने हाल ही में एक्स पर ‘आस्क मी एनीथिंग’ सेशन किया. इस दौरान एक फैन ने उनसे पूछा, 'आप शादी कब कर रही हैं?' अमीषा ने मजेदार अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि वो कभी शादी नहीं करेंगी और सिंगल रहकर बेहद खुश हैं. उन्होंने कहा कि उनके करीब 100 परिवार वाले और दोस्त हैं, जो उनसे प्यार करते हैं. ऐसे में वो किसी एक आदमी के लिए अपनी पूरी जिंदगी बदलने का जोखिम नहीं उठा सकतीं.

कई फैंस ने अमीषा पटेल की शादी को लेकर कही बातों का समर्थन किया. एक फैन ने लिखा कि शादी कई बार समझौता बन जाती है, जो इंसान को अपने सपनों और तरक्की पर ध्यान देने से रोक सकती है. वहीं दूसरे फैन ने कहा कि सिंगल रहना ही बेहतर है.

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Never 😝😝😝superrr happy being single . I have 100 close family and friends who love me . Can’t afford one man to come and change all that 😝😝🙏🏻 https://t.co/PIccHE7bSM — ameesha patel (@ameesha_patel) August 6, 2026

इससे पहले भी अमीषा पटेल शादी पर खुलकर बात कर चुकी हैं. पिछले साल रणवीर अल्लाहबादिया के पॉडकास्ट में अमीषा ने बताया था कि वो एक सीरियस रिलेशनशिप में रह चुकी हैं. लेकिन जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने का फैसला किया, तो उनके पार्टनर ने उनका साथ नहीं दिया.

अमीषा ने कहा कि वो ऐसा पार्टनर चाहती हैं जो उनके करियर को आगे बढ़ने दे. अमीषा ने कहा कि अगर उन्हें कोई सही और काबिल इंसान मिलता है तो वो शादी के लिए तैयार हैं. उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें आज भी कई अच्छे परिवारों से शादी के रिश्ते आते हैं.

अमीषा पटेल का वर्कफ्रंट

अमीषा पटेल आखिरी बार 2024 में रिलीज हुई फिल्म ‘तौबा तेरा जलवा’ में नजर आई थीं. आकाशादित्य लामा के निर्देशन में बनी इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में उनके साथ जतिन खुराना और एंजेला क्रिस्लिन्जकी भी मुख्य भूमिकाओं में थे.

हालांकि, अमीषा की आखिरी सफल फिल्म 'गदर 2' थी, जिसमें उन्होंने सनी देओल के साथ काम किया था. अनिल शर्मा के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने शानदार कमाई की थी. फिल्म में अमीषा ने एक बार फिर सकीना का किरदार निभाया था. सानी और अमीषा के अवाला, उत्कर्ष शर्मा, सिमरत कौर, मनीष वाधवा और गौरव चोपड़ा भी फिल्म में नजर आए थे.

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