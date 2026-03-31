दो साल से खतरनाक बीमारी झेल रही हैं अलका याग्निक बोलीं- 'नए सिंगिंग असाइनमेंट नहीं ले पा रही'

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदो साल से खतरनाक बीमारी झेल रही हैं अलका याग्निक, बोलीं- 'अब नए सिंगिंग असाइनमेंट भी नहीं ले पा रही'

दो साल से खतरनाक बीमारी झेल रही हैं अलका याग्निक, बोलीं- 'अब नए सिंगिंग असाइनमेंट भी नहीं ले पा रही'

Alka Yagnik: अलका याग्निक साल 2024 से हियरिंग की एक प्रॉब्लम से जूझ रही हैं. वहीं एक लेटेस्ट इंटरव्यू में सिंगर ने बताया कि वे इस वजह से सिंगिंग असाइनमेंट नहीं ले पा रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 31 Mar 2026 08:35 AM (IST)
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साल 2024 में दिग्गज प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक ने खुलासा किया था कि वह हियरिंग की एक रेयर बीमारी से जूझ रही हैं. वहीं अब उन्होंने अपनी सेहत के बारे में एक नया अपडेट शेयर किया है. उन्होंने कहा कि वह "अभी भी" इस बीमारी से परेशान हैं. बीमारी का पता चलने के बाद से ही अलका ज़्यादातर लोगों की नज़रों से दूर रही हैं, लेकिन हाल ही में वह तब सुर्खियों में आईं जब उन्हें इस साल 'पद्म भूषण' से सम्मानित किया गया था.

बीमारी की वजह से सिंगिंग असाइनमेंट नहीं ले पा रहीं
एनडीटीवी के साथ बातचीत में अलका ने अपनी बीमारी के बारे में बात की और फिर से दोहराया कि वह अभी भी उस बीमारी से जूझ रही हैं, जिसकी वजह से वे सिंगिंग असाइनमेंट भी नहीं ले पा रही हैं.  बावजूद इसके 'मेलोडी क्वीन' ने भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित किए जाने पर आभार जताया. इसे लेकर अलका ने कहा, “मेरी बेटी ने मुझे बताया. यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई. मैं भारत सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस सम्मान के लिए चुना.”

जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें इस सम्मान की उम्मीद पहले से थी, तो सिंगर ने बड़े ही शांत और संयमित अंदाज़ में जवाब दिया, “सच कहूं तो नहीं. यह जब भी मिलता है, इसका वलेकम ही होता है.”

अलका याग्निक को साल 2024 में बीमारी का पता चला था
अलका याग्निक ने सबसे पहले 2024 में एक डिटेल्ड इंस्टाग्राम पोस्ट के ज़रिए अपनी बीमारी के बारे में बताया था कि वह एक रेयर 'सेंसरी न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस' (सुनने की शक्ति में कमी) से जूझ रही हैं, जो एक वायरल इंफेक्शन के कारण हुई थी. इसे एक “अचानक लगा बड़ा झटका” बताते हुए, उन्होंने अपने फैंस से उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद रखने की गुज़ारिश की थी. तब से, उन्होंने गाने के कोई नए प्रोजेक्ट नहीं लिए हैं. उन्होंने कहा था, “कंपोजर कभी-कभार मेरे पास आते रहते हैं.लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूं,"

उनका आखिरी रिकॉर्ड किया गया गाना 'अमर सिंह चमकीला' का 'नरम कालजा' था, जिसे इम्तियाज़ अली ने निर्देशित किया था और ए.आर. रहमान ने संगीत दिया था.

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Published at : 31 Mar 2026 08:33 AM (IST)
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