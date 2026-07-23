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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'सोनम बस हो गया, बढ़ाओ मत', सलमान खान ने की प्रोटेस्ट बंद करने की अपील, बोले- स्टूडेंट्स अब घर जाओ

'सोनम बस हो गया, बढ़ाओ मत', सलमान खान ने की प्रोटेस्ट बंद करने की अपील, बोले- स्टूडेंट्स अब घर जाओ

सलमान खान ने स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को लेकर एक और पोस्ट किया है. इस पोस्ट में उन्होंने प्रोटेस्ट खत्म करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि अब बस करो और पेरेंट्स के पास लौट जाओ.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 23 Jul 2026 08:14 PM (IST)
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सलमान खान ने की प्रोटेस्ट बंद करने की अपील, बोले- स्टूडेंट्स अब घर जाओ, सोनम बस हो गया, बढ़ाओ मत

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 23 Jul 2026 08:09 PM (IST)
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