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'सोनम बस हो गया, बढ़ाओ मत', सलमान खान ने की प्रोटेस्ट बंद करने की अपील, बोले- स्टूडेंट्स अब घर जाओ
सलमान खान ने स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को लेकर एक और पोस्ट किया है. इस पोस्ट में उन्होंने प्रोटेस्ट खत्म करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि अब बस करो और पेरेंट्स के पास लौट जाओ.
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