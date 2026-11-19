साल 2025 में दीपिका पादुकोण का आठ घंटे की शिफ्ट डिमांड का मुद्दा काफी चर्चा में रहा था. कथित तौर पर ऐसी मांग को लेकर दीपिका को प्रभास और संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'स्पिरिट' से बाहर होना पड़ा था. इसके बाद इंडस्ट्री दो हिस्सों में बंट गई थी.

किसी ने दीपिका की मांग से असहमति जताई तो किसी ने दीपिका का सपोर्ट किया था. अब इस मुद्दे पर आलिया भट्ट ने भी अपनी बात रखी है और उन्होंने दीपिका की मांग का समर्थन किया है. आलिया भट्ट ने साफ किया है कि इस चीज में स्टार्स के सामने मनमानी नहीं होनी चाहिए.

आलिया ने किया दीपिका का समर्थन

हाल ही में आलिया भट्ट ने 'टाइम' को इंटरव्यू दिया. इस दौरान उन्होंने अपने फिल्ममेकर्स का जिक्र किया. उन्होंने खुद को लकी माना कि उनके साथ काम करने वाले प्रोड्यूसर्स ने उनकी जरूरतों को समझा और उनका ध्यान रखा. आलिया ने न सिर्फ एक्टर्स बल्कि क्रू मेंबर्स आदि के काम के घंटों को सीमित करने और उन पर दोबारा विचार करने के लिए भी कहा. बता दें कि कई क्रू मेंबर्स को दिन में 15 से 18 घंटे तक भी काम करना पड़ता है.

आलिया ने कहा, 'मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरे सभी प्रोड्यूसर्स ने मेरी काफी मदद की. हालांकि इन चीजों पर दोबारा विचार हो. ये मनमाना नहीं होना चाहिए.' आलिया ने आगे कहा कि जब काम के घंटे ठीक-ठाक हो तब काम और बेहतर तरीके से होता है. इन चीजों को लेकर लोगों को अपनी बाउंड्रीज तय करते वक्त अपनी नौकरी खोने का डर नहीं होना चाहिए.'

आलिया भट्ट ने आगे बातचीत में सेट पर महिलाओं के लिए बुनियादी चीजों की जरूरत पर भी जोर दिया. एक्ट्रेस ने कहा कि सेट पर साफ-सुथरे टॉयलेट्स और बेहतरीन बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए.

'लव एंड वॉर' में नजर आएंगी आलिया

आलिया भट्ट पिछली बार फिल्म 'अल्फा' में नजर आई थीं जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही. अब एक्ट्रेस फिल्म 'लव एंड वॉर' में नजर आने वाली हैं. इसमें उनके साथ उनके पति रणबीर कपूर और विकी कौशल भी लीड रोल में हैं. संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी ये मूवी 21 जनवरी 2027 को थिएटर्स में रिलीज होगी.