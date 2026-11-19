बॉक्स ऑफिस पर हर हफ्ते ही फिल्में रिलीज होती हैं और इसमें कई बार उनका आपस में क्लैश भी होता है. अब तो फिल्मों का क्लैश होना आम हो गया है. हर वीक किसी ना किसी फिल्म का आपस में टकराव होता है. ऐसे में इस फ्राइडे 20 नवंबर को भी बॉलीवुड और साउथ की 6 फिल्में रिलीज हो रही हैं. इसमें धनुष की फिल्म 'ओम चैप्टर 1' भी शामिल है.

धनुष की फिल्म 'ओम चैप्टर 1' को लेकर अच्छा खासा बज बना हुआ है, जिसका इसे एडवांस बुकिंग में अच्छा खासा फायदा मिल रहा है. ऐसे में इस फिल्म से टकराने के लिए 5 और बड़ी फिल्में आ रही हैं. इसमें जैकी श्रॉफ जैसे स्टार्स के नाम शामिल हैं. देखिए लिस्ट...

ओम चैप्टर-1

धनुष की फिल्म 'ओम चैप्टर 1' को 20 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जा रहा है. राजकुमार पेरियासामी के निर्देशन में बनी ये फिल्म एक्शन और थ्रिल से भरपूर है, जिसकी रिलीज का दर्शकों और फैंस को बेसब्री से इंतजार है. फिल्म में धनुष के साथ ही ममूटी, साई पल्लवी, श्रीलीला और नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकार अहम रोल में नजर आने वाले हैं. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने प्री-सेल्स में 7 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है.

काली खेती

इसी के साथ ही इस लिस्ट में जैकी श्रॉफ की फिल्म 'काली खेती' को भी रिलीज किया जाएगा. पहले इस फिल्म का नाम 'खेती' रखा गया था और इसे अक्टूबर को रिलीज किया जाना था. ये एक साइकोलॉजिकल सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है, जिसमें जैकी श्रॉफ अहम रोल में हैं. वहीं, इसमें शरद केलकर भी हैं, जिन्होंने उनके बेटे का रोल प्ले किया है. इस हॉरर फिल्म का भी दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. फिल्म 20 नवंबर को रिलीज हो रही है.

प्रताप

अमित साध भी बड़े पर्दे पर कमबैक कर रहे हैं. वो लीड रोल में नजर आने वाले हैं. इसे 20 नवंबर को रिलीज किया जाएगा. डायरेक्टर सचिन सर्राफ के निर्देशन में बनी ये फिल्म एक्शन और थ्रिलर फिल्म है, जिसमें अमित साध ने एक पुलिस अफसर का रोल प्ले किया है. इसमें अफसर प्रताप रानाडे की कहानी को दिखाया गया है. फिल्म में एक्शन का जबरदस्त तड़का लगाया गया है.



आकासमलो ओका तारा

इस लिस्ट में दुलकर सलमान की भी फिल्म का नाम शामिल है, जिसका टाइटल 'आकासमलो ओका तारा' है. इसका निर्देशन पवन सादिनेनी ने किया है और ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है. फिल्म में दुलकर सलमान के अलाना श्रुति हासन, केशव दीपक, रुहानी शर्मा और सात्विक वीरवल्ली जैसे अन्य कलाकार भी अहम रोल में हैं. इसे तेलुगु भाषा में रिलीज किया जाएगा.

पार्टी एनिमल्स

फिल्म 'पार्टी एनिमल्स' को भी 20 नवंबर को रिलीज किया जा रहा है. ये एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन रवि छाबड़िया ने किया था. इसमें डिजिटल क्रिएटर से अभिनेता बना विराज घेलानी और अर्जुन तंवर जैसे कलाकार अहम रोल में हैं.

सत्यवान सावित्री

'अक्का' के बाद कीर्ति सुरेश फिल्म 'सत्यवान सावित्री' को लेकर चर्चा में हैं. इसे 20 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. कीर्ति सुरेश इसमें लीड रोल में हैं और इसका निर्देशन मिस्किन ने किया है. ये एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है, जिसे तमिल और तेलुगु में रिलीज किया जाएगा.