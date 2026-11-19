इन दिनों पैर की चोट, खराब स्वास्थ्य और आर्थिक तंगी से जूझ रहे बॉलीवुड अभिनेता शरद कपूर की मदद के लिए कई बड़े स्टार्स आगे आए हैं. सोनू सूद इस बुरे वक्त में खुद शरद से मिलने गए थे और सलमान खान ने भी उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाते हुए उन्हें फोन किया था. वहीं अब अमिताभ बच्चन, संजय दत्त और शाहरुख खान जैसे दिग्गजों ने भी शरद का हाल-चाल लिया. ये खुलासा खुद शरद ने एक बातचीत के दौरान किया.

अमिताभ ने किया फोन, संजय बोले- हम सब तुम्हारे साथ हैं

शरद कपूर ने नवभारत टाइम्स के साथ बातचीत में बताया कि उन्हें बच्चन साहब (अमिताभ बच्चन) का फोन आया था. अमिताभ के साथ शरद ने फिल्म 'लक्ष्य' में काम किया था. जबकि संजय दत्त ने भी उन्हें फोन किया और उनका हौंसला बढ़ाया. संजय के साथ शरद 'हथियार', 'खौफ' और 'एलओसी कारगिल' जैसी फिल्मों में नजर आए हैं.

शरद से संजय दत्त ने कहा, 'कोई टेंशन मत लो, अपना खयाल रखो. हम सब तुम्हारे साथ हैं. मैं भी मुश्किल दौर से गुजरा हूं, पिता को खोया और जेल देखी है.' शरद ने बताया कि उन्हें राज ठाकरे (पॉलिटिशियन) सहित और भी पॉलिटिश्यन्स और मुख्यमंत्रियों के फोन आए थे.

शाहरुख खान ने भी बढ़ाया मदद का हाथ

इंटरव्यू के दौरान शरद से पूछा गया था कि क्या शाहरुख खान की तरफ से उन्हें मदद का ऑफर आया? इस पर शरद ने हां में जवाब दिया. उन्होंने बताया, 'शाहरुख ने फोन पर कहा था कि मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूं. आपको जो अच्छा लगें करो.' शरद के मुताबिक वो जल्द ही शाहरुख के बेटे आर्यन खान से भी मिलने वाले हैं. बता दें कि शरद ने शाहरुख के साथ साल 2000 की फिल्म 'जोश' में काम किया था.

इलाज के बाद करेंगे वापसी

शरद कपूर ने बताया कि फिलहाल वो अपने इलाज के लिए कर्जत जा रहे हैं. शरद के मुताबिक सोनू सूद ने उनके इलाज की व्यवस्था कराई है. एक्टर ने ये भी कहा कि जल्द ही वो ठीकर होकर लौटेंगे और फिल्मों में भी वापसी करेंगे. उनके पास फिलहाल कुछ एक फिल्मों के ऑफर भी हैं.