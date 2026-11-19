'एवेंजर्स: डूम्सडे' 17 दिसंबर को रिलीज हो रही है. फिल्म को लेकर इंडिया में काफी बज है. एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है और एजवांस बुकिंग में फिल्म अच्छा कमा रही है. फिल्म के ओपनिंग डे पर इंडिया में रिकॉर्डब्रेक कमाने की खबरें हैं.

सैकनिल्क के मुताबिक, 19 नवंबर को 3 बजे तक फिल्म ने एडवांस बुकिंग में चार दिनों के लिए 34.50 करोड़ की कमाई कर ली है. वहीं ओपनिंग डे के लिए फिल्म ने 16.50 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म के 2.25 लाख टिकट बक गए हैं और फिल्म को 1762 शोज मिले हैं.

100 करोड़ की ओपनिंग करेगी फिल्म?

फिल्म के ओपनिंग डे पर 100 करोड़ ग्रॉस कमाने की उम्मीदें हैं. अभी तक इंडिया में किसी भी हॉलीवुड फिल्म ने ये माइलस्टोन हासिल नहीं किया है. अब देखना होगा कि क्या 'एवेंजर्स: डूम्सडे' ये रिकॉर्ड तोड़ पाती है या नहीं.

इंडिया में ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कमाने वाली टॉप 5 हॉलीवुड फिल्में

इंडिया में हॉलीवुड की जिन फिल्मों को जबरदस्त ओपनिंग मिली उसमें सबसे ऊपर 'स्पाइडर मैन: ब्रांड न्यू डे' है. फिल्म 2026 में रिलीज हुई और इस फिल्म ने 72.50 करोड़ कमाए. दूसरे नबंर पर 'एवेंजर्स: एंडगेम' है. इस फिल्म ने 65 करोड़ की ओपनिंग की थी. फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी. तीसरे नंबर पर 'अवतार: द वे ऑफ वाटर' है. फिल्म 2022 में रिलीज हुई और 48.75 करोड़ कमाए. चौथे नंबर पर 'स्पाइडर मैन: नो वे होम' है. फिल्म 2021 में आई थी और ओपनिंग डे पर 41.50 करोड़ का बिजनेस किया था. पांचवें नंबर पर 'एवेंजर्स: इनफिनिटी वॉर' है. इस फिल्म ने 41 करोड़ की ओपनिंग की थी. फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी.

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बता दें कि फिल्म का जॉनर साई-फाई एक्शन है. फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 45 मिनट है. इसके डायरेक्टर जो रूसो और एंथनी रूसो. फिल्म में राबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस इवांस, क्रिस हेम्सवर्थ, एंथोनी मैकी, टॉम हिडल्सनटन, पॉल रड, सेबेस्टियन स्टैन, फ्लोरेंस प्यू, व्हायट रसेल जैसे स्टार्स हैं.