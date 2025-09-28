आज बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर रणबीर कपूर अपना 43वां जन्मदिन मना रहे हैं. परिवार वालों के साथ फैंस ने भी उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं भेजी हैं. अब हाल ही में आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें देखा गया कि एक्टर ने अपने परिवार संग इस स्पेशल डे को सेलिब्रेट किया.

इतना ही नहीं अपने पापा के स्पेशल डे को और भी खास बनाने के लिए राहा ने भी रणबीर कपूर को सरप्राइज दिया है.

आलिया और राहा ने बनाया रणबीर कपूर के बर्थडे को एक्स्ट्रा स्पेशल

बॉलीवुड की हसीना और रणबीर कपूर की वाइफ आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इस पोस्ट की पहली तस्वीर में कपल को सनसेट एंजॉय करते देखा जा सकता है.

वहीं दूसरी पिक्चर में रणबीर कपूर और राहा केक के साथ गेम खेलते नजर आ रहे हैं. तो वहीं आलिया भट्ट ने भी ये स्पेशल पोस्ट शेयर करते हुए रणबीर कपूर को खास अंदाज में बर्थडे की शुभकामनाएं दी. एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा कि, 'हमारे पूरे सोल को हैप्पी बर्थडे'. इस पोस्ट का तीसरा फोटो आपके दिल को छू लेगा.

तीसरी तस्वीर में राहा कपूर ने अपने पापा रणबीर के लिए स्पेशल बर्थडे कार्ड बनाया है. इस कार्ड में स्टार किड ने लिखा, 'दुनिया के बेस्ट पापा को हैप्पी बर्थडे'. अब आलिया भट्ट का ये इंस्टाग्राम पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस भी राहा का अपने पापा के प्रति ऐसा प्यार देख कर दिल भर आया है. इसमें रणबीर कपूर, बिपाशा बसु और नम्रता शिरोडकर समेत कई सेलिब्रिटीज ने भी रणबीर कपूर को उनके जन्मदिन की बधाई दी है.





आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का वर्कफ्रंट

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर दोनों ही इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल होने के साथ बॉलीवुड के सफल एक्टर्स भी हैं. दोनों की ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री को बहुत पसंद किया जाता है.

बात करें कपल की वर्कफ्रंट की तो जहां रणबीर कपूर इन दिनों 'रामायण पार्ट 1' को लेकर बिजी हैं तो वहीं आलिया भट्ट की फिल्म 'अल्फा' भी क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी. इतना ही नहीं 'ब्रह्मास्त्र' के बाद दोनों को एक साथ संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' में भी देखा जाएगा.