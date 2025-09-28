हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबेटी राहा ने रणबीर के लिए बनाया कार्ड, बेस्ट पापा के लिए लिखी लंबी सी लाइन, आलिया ने शेयर की तस्वीर

बेटी राहा ने रणबीर के लिए बनाया कार्ड, बेस्ट पापा के लिए लिखी लंबी सी लाइन, आलिया ने शेयर की तस्वीर

Alia Bhatt's Special Post: आलिया भट्ट ने अपने पति रणबीर कपूर के जन्मदिन पर स्पेशल पोस्ट शेयर किया. इसमें एक्टर अपनी फैमिली संग बर्थडे सेलिब्रेट करते नजर आएं. वहीं राहा ने भी पापा को सरप्राईज दिया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 28 Sep 2025 10:18 PM (IST)
Preferred Sources

आज बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर रणबीर कपूर अपना 43वां जन्मदिन मना रहे हैं. परिवार वालों के साथ फैंस ने भी उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं भेजी हैं. अब हाल ही में आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें देखा गया कि एक्टर ने अपने परिवार संग इस स्पेशल डे को सेलिब्रेट किया.

इतना ही नहीं अपने पापा के स्पेशल डे को और भी खास बनाने के लिए राहा ने भी रणबीर कपूर को सरप्राइज दिया है. 

आलिया और राहा ने बनाया रणबीर कपूर के बर्थडे को एक्स्ट्रा स्पेशल
बॉलीवुड की हसीना और रणबीर कपूर की वाइफ आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इस पोस्ट की पहली तस्वीर में कपल को सनसेट एंजॉय करते देखा जा सकता है.

वहीं दूसरी पिक्चर में रणबीर कपूर और राहा केक के साथ गेम खेलते नजर आ रहे हैं. तो वहीं आलिया भट्ट ने भी ये स्पेशल पोस्ट शेयर करते हुए रणबीर कपूर को खास अंदाज में बर्थडे की शुभकामनाएं दी. एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा कि, 'हमारे पूरे सोल को हैप्पी बर्थडे'. इस पोस्ट का तीसरा फोटो आपके दिल को छू लेगा.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alia Bhatt 💛 (@aliaabhatt)

तीसरी तस्वीर में राहा कपूर ने अपने पापा  रणबीर के लिए स्पेशल बर्थडे कार्ड बनाया है. इस कार्ड में स्टार किड ने लिखा, 'दुनिया के बेस्ट पापा को हैप्पी बर्थडे'. अब आलिया भट्ट का ये इंस्टाग्राम पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस भी राहा का अपने पापा के प्रति ऐसा प्यार देख कर दिल भर आया है. इसमें रणबीर कपूर, बिपाशा बसु और नम्रता शिरोडकर समेत कई सेलिब्रिटीज ने भी रणबीर कपूर को उनके जन्मदिन की बधाई दी है. 


बेटी राहा ने रणबीर के लिए बनाया कार्ड, बेस्ट पापा के लिए लिखी लंबी सी लाइन, आलिया ने शेयर की तस्वीर

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का वर्कफ्रंट
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर दोनों ही इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल होने के साथ बॉलीवुड के सफल एक्टर्स भी हैं. दोनों की ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री को बहुत पसंद किया जाता है.

बात करें कपल की वर्कफ्रंट की तो जहां रणबीर कपूर इन दिनों 'रामायण पार्ट 1' को लेकर बिजी हैं तो वहीं आलिया भट्ट की फिल्म 'अल्फा' भी क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी. इतना ही नहीं 'ब्रह्मास्त्र' के बाद दोनों को एक साथ संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' में भी देखा जाएगा.

और पढ़ें
Published at : 28 Sep 2025 10:18 PM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Alia Bhatt
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
क्या इजरायल और हमास के बीच खत्म होने वाली है जंग? ट्रंप ने किया मिडिल ईस्ट में 'कुछ खास' होने का इशारा
क्या इजरायल और हमास के बीच खत्म होने वाली है जंग? ट्रंप ने किया मिडिल ईस्ट में 'कुछ खास' होने का इशारा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Rampur News: आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
बॉलीवुड
कौन है अजय देवगन की बेटी निसा के साथ दिख रहा ये लड़का? 10 तस्वीरें देख आप भी कहेंगे- 'हैंडसम हंक'
कौन है अजय देवगन की बेटी निसा के साथ दिख रहा ये लड़का? देखें हैंडसम हंक की 10 तस्वीरें
क्रिकेट
शतक से ज्यादा जीत जरूरी..., IND vs PAK फाइनल से पहले अभिषेक शर्मा के पिता का बयान वायरल
शतक से ज्यादा जीत जरूरी..., IND vs PAK फाइनल से पहले अभिषेक शर्मा के पिता का बयान वायरल
Advertisement

वीडियोज

रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर बेटी वेरा का नेशनल क्रश बनना ग्लोबल सनसनी और भी बहुत कुछ
Nuh Police Attack: नूंह में पुलिस टीम पर हमला, चोर को बचाने के लिए फायरिंग
रजत बेदी बॉलीवुड के बुरे लोगों पर कोई मिल गया 16 साल बाद बॉलीवुड में वापसी और भी बहुत कुछ
Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या इजरायल और हमास के बीच खत्म होने वाली है जंग? ट्रंप ने किया मिडिल ईस्ट में 'कुछ खास' होने का इशारा
क्या इजरायल और हमास के बीच खत्म होने वाली है जंग? ट्रंप ने किया मिडिल ईस्ट में 'कुछ खास' होने का इशारा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Rampur News: आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
बॉलीवुड
कौन है अजय देवगन की बेटी निसा के साथ दिख रहा ये लड़का? 10 तस्वीरें देख आप भी कहेंगे- 'हैंडसम हंक'
कौन है अजय देवगन की बेटी निसा के साथ दिख रहा ये लड़का? देखें हैंडसम हंक की 10 तस्वीरें
क्रिकेट
शतक से ज्यादा जीत जरूरी..., IND vs PAK फाइनल से पहले अभिषेक शर्मा के पिता का बयान वायरल
शतक से ज्यादा जीत जरूरी..., IND vs PAK फाइनल से पहले अभिषेक शर्मा के पिता का बयान वायरल
ऑटो
Hero Splendor से भी कम कीमत में आती हैं ये 5 बाइक्स, कीमत 55 हजार रुपये से शुरू, जानें डिटेल्स
Hero Splendor से भी कम कीमत में आती हैं ये 5 बाइक्स, कीमत 55 हजार रुपये से शुरू, जानें डिटेल्स
विश्व
हमास का दो इजरायली बंधकों से टूटा संपर्क, IDF से की हमला रोकने की अपील
हमास का दो इजरायली बंधकों से टूटा संपर्क, IDF से की हमला रोकने की अपील
ट्रेंडिंग
कुत्ते को भांगड़ा करते नहीं देखा तो अब देख लीजिए! अपने मालिक के साथ डोगेश ने जमकर की बल्ले बल्ले- वीडियो वायरल
कुत्ते को भांगड़ा करते नहीं देखा तो अब देख लीजिए! अपने मालिक के साथ डोगेश ने जमकर की बल्ले बल्ले- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
World Rabies Day: जानवरों के काटने के कितने दिन बाद होता है रैबीज, कितने दिन में हो जाती है मौत?
जानवरों के काटने के कितने दिन बाद होता है रैबीज, कितने दिन में हो जाती है मौत?
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Embed widget