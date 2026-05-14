आलिया भट्ट को कान्स रेड कार्पेट अपीरियंस के लिए किया गया ट्रोल, एक्ट्रेस ने किया करारा जवाब

एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में जलवा बिखेरा. उनके लुक्स और देसी अवतार काफी वायरल रहा. हालांकि, इसी बीच उन्हें रेड कार्पेट अपीरियंस की वजह से ट्रोल किया गया. यूजर्स का कहना था कि पैपराजी ने उन्हें नोटिस ही नहीं किया.

आलिया भट्ट ने दिया जवाब

अब एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने इसे लेकर जवाब दिया है. एक यूजर ने लिखा था- कितनी दया वाली बात है कि किसी ने नोटिस ही नहीं किया. तो इस पर आलिया ने जवाब दिया. उन्होंने लिखा, 'दया क्यों लव, आपने मुझे नोटिस किया न.' आलिया भट्ट का ये जवाब सोशल मीडिया पर वायरल है.

बता दें कि आलिया ने रेड कार्पेट पर पीच स्ट्रैपलेस गाउन कैरी किया था. इसी के साथ उन्होंने मैचिंग दुप्ट्टा कैरी किया और मैचिंग नेकलेस भी वियर किया. साथ ही मिडिल पार्टेड हेयरस्टाइल बनाई और लाइट मेकअप किया.





अली गोनी ने भी किया आलिया भट्ट को सपोर्ट

एक्टर अली गोनी ने भी आलिया भट्ट को सपोर्ट किया. उन्होंने इंस्टा स्टोरी पर आलिया के सपोर्ट में पोस्ट की. अली गोनी ने लिखा, 'दुखद है कि जब अपने लोग ही किसी को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं. आलिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर रिप्रजेंट किया और कड़ी मेहनत से वहां पहुंची. हमें सपोर्ट करना चाहिए वो इंटरनेशनल लेवल पर देश को शाइन करवा रहे हैं. दूसरों के नीचा दिखाकर ऊंचा नहीं उठ सकते हैं.'

आलिया भट्ट के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो फिल्म 'लव एंड वॉर' में दिखेंगी. इस फिल्म से उनके लुक्स भी लीक हो चुके हैं. फिल्म में रणबीर कपूर और विक्की कौशल लीड रोल में हैं. इस फिल्म को संजय लीला भंसाली बना रहे हैं. इसके अलावा आलिया को अल्फा में भी देखा जाएगा. फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में है. ये फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में है. फिल्म में शरवरी वाघ भी अहम रोल में हैं.