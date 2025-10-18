आलिया भट्ट और रणबीर कपूर कब करेंगे नए घर में प्रवेश? शेयर किया पब्लिक स्टेटमेंट

बॉलीवुड के पावर कपल आलिया भट्ट और रणबीर कपूर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं. दोनों की फोटोज और वीडियो का फैंस को इंतजार रहता है. आलिया और रणबीर का लंबे समय से घर बन रहा था. अब ये घर बनकर तैयार हो गया है और आलिया-रणबीर इस घर में शिफ्ट होने के लिए तैयार है. ये कपल एक खास दिन पर गृह प्रवेश करने वाले हैं. इस पावर कपल ने स्टेटमेंट शेयर करके इस बात की जानकारी भी दे दी है.

कब करेंगे गृह प्रवेश

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर बेटी राहा और मां नीतू कपूर के साथ नए घर में दिवाली मनाने वाले हैं. वो दिवाली पर नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं. इस कपल ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि वो अपने नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं. कपल ने मीडिया और पैपराजी को सपोर्ट के लिए शुक्रिया कहा है.

स्टेटमेंट में कही ये बात

स्टेटमेंट में लिखा- दिवाली आभार और नई शुरुआत का दिन होता है. हम अपने नए घर में शिफ्ट होने जा रहे हैं. हम आपके दिखाए गए स्नेह और सपोर्ट के लिए आभारी हैं. हम उम्मीद करते हैं कि हम अपनी प्राइवेसी और सेफ्टी के लिए आपकी सोच पर भरोसा करते रहेंगे. हमारे परिवार, घर और प्यारे पड़ोसियों का प्यार. इस फेस्टिव सीजन में आपको और आपके परिवार को हमारा ढेर सारा प्यार. हैप्पी दिवाली.

बता दें आलिया और रणबीर ने जब से डेट करना शुरू किया था तभी से उन्होंने इस घर को बनवाना शुरू कर दिया था. आलिया और रणबीर का घर ऋषि कपूर और नीतू कपूर के पारिवारिक बंगले कृष्णा राज के पास ही बना है. इस बंगले को लंबे समय से बनाया जा रहा था तो अब फाइनली बनकर तैयार हो चुका है. फैंस को अब आलिया-रणबीर के घर की झलक अंदर से देखने का इंतजार है.

