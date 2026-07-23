बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने भी नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि ये एक गंभीर मुद्दा है और इसका हल निकलना चाहिए. वैसे आपको बता दें कि सलमान हर मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखते हैं और अपने फैंस की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं. इससे पहले भी उन्होंने कई मुद्दों का खुलकर समर्थन किया है. चाहे मुद्दा राजपाल यादव के जेल जाने का हो या फिर पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों का.

सलमान बोले- पेपर लीक गंभीर मुद्दा है

सलमान ने नीट पेपर लीक मामले को गंभीर मुद्दा बताते हुए अपने एक्स पोस्ट पर लिखा, 'ये दुख की बात है कि एक शांतिपूर्ण आंदोलन ने हिंसा का रूप ले लिया. इसमें जो स्टूडेंट्स और परिवार घायल हुए हैं उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं. पेपर लीक एक गंभीर मुद्दा है. मैं इस चीज से खुश हूं कि स्टूडेंट्स बेहतर एजुकेशन सिस्टम के लिए इकट्ठा हुए हैं और उनके पैरेंट्स भी उनका साथ दे रहे हैं.'

सलमान ने की स्टूडेंट्स की तारीफ

आगे सलमान ने स्टूडेंट्स के हौसले और जज्बे की तारीफ की. सलमान ने आगे लिखा, 'बच्चों ने अपने भविष्य और शिक्षित भारत के निर्माण के लिए शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन किया है और ये सही तरीका है. सभी साहसी और बहादुर हैं. ये जनरेशन भारत का नाम रोशन करेगी.'

राजपाल यादव का किया था सपोर्ट

राजपाल यादव ने चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था. दरअसल उन्होंने अपनी फिल्म 'अता पता लापता' के लिए लोन लिया था और इसे वो चुका नहीं पाए थे. एक अवॉर्ड शो में उनका मजाक उड़ाते हुए कहा गया था कि चाहे डॉलर के रेट बढ़ें या घटें उन्हें उतनी उधार चुकानी ही पड़ेगी, जितनी उन्होंने ली है.

इसके बाद सलमान खान ने राजपाल यादव का सपोर्ट करते हुए एक्स पर उनके लिए एक पोस्ट शेयर किया था. अभिनेता ने अपनी पोस्ट में लिखा था, 'राजपाल भाई, आप 30 साल से काम कर रहे हो और हम सबने आपको बार-बार रिपीट किया है क्योंकि आप अपना काम जानते हो और एक वैल्यू लाते हो. हकीकत यह है कि काम तो आपको बहुत मिलेगा और इसी डॉलर रेट पर मिलता रहेगा.'

वहीं आगे मजाक उड़ाए जाने वाली लाइन पर उन्होंने लिखा था, 'ये याद रखना कि कभी-कभी फ्लो में कुछ बातें निकल आती हैं अगर कुछ देना ही है तो दिमाग में रखो और दिल से काम करो. डॉलर ऊपर हो या नीचे, क्या फर्क पड़ता है, पैसा तो इंडिया में ही देना है.'

पुलवामा हमले पर आतंकवाद पर भड़के थे सलमान

साल 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले में 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे. सलमान ने अपने प्रोडक्शन हाउस के अंतर्गत बनी फिल्म 'नोटबुक' के इवेंट के दौरान इस मुद्दे पर पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं जताई थी. उन्होंने कहा था कि फिल्म की कहानी कश्मीर के बैकड्रॉप पर ही बेस्ड है. सलमान ने आतंकी घटना की निंदा करते हुए कहा था कि बच्चों लिए पढ़ाई जरूरी है और इससे भी जरूरी ये है कि आखिर उन्हें किस तरह की एजुकेशन मिल रही है. उन्होंने आगे कहा था कि पुलवामा अटैक के हमलावर ने भी ट्रेनिंग ले रखी थी, लेकिन उसकी शिक्षा गलत थी.

जान से मारने की धमकियों पर भी रहे बेबाक

अप्रैल 2024 में सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई थी और उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकी भी मिलती रही. इस मुद्दे पर उन्होंने साल 2025 में अपनी फिल्म 'सिकंदर' के प्रमोशन के दौरान कहा था, 'भगवान, अल्लाह सब ऊपर है. जितनी उम्र लिखी है, उतनी लिखी है. बस यही है.'

Kashmir,heaven on planet earth turning into hell. Innocent people being targeted, my heart goes out to their families . Ek bhi innocent ko marna puri kainath ko marne ke barabar hai — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) April 23, 2025

पहलगाम आतंकी हमले पर भी जाहिर किया था गुस्सा

अप्रैल 2025 में कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 हिंदूओं को निशाना बनाते हुए उन्हें मौत के घाट उतार दिया था. इस पर एक्टर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा था, 'धरती का स्वर्ग कश्मीर नर्क में तब्दील होता जा रहा है. निर्दोष लोगों को टारगेट किया जा रहा है. पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं एक भी मासूम को मारना पूरी कायनात को मारने के बराबर है.'

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