हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडथिएटर में नहीं ओटीटी पर रिलीज होगी फिल्म 'अल्फा'? आलिया भट्ट नहीं है खुश!

थिएटर में नहीं ओटीटी पर रिलीज होगी फिल्म 'अल्फा'? आलिया भट्ट नहीं है खुश!

आलिया भट्ट फिल्म अल्फा में नजर आने वाली हैं. इस फिल्म में शरवरी वाघ भी दिखेंगी. अब फिल्म की रिलीज को लेकर अपडेट सामने आया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 04 Feb 2026 06:27 PM (IST)
Preferred Sources

आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की फिल्म अल्फा एक बार फिर खबरों में आ गई है. ये स्पाई थ्रिलर फिल्म के पहले थिएटर में रिलीज होने की खबरें थीं लेकिन अब फिल्म नई रिपोर्ट्स हैं कि इसे डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज किया जाएगा. 

इस फिल्म को शिव रवैल डायरेक्ट कर रहे हैं. वहीं आदित्य चोपड़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं. यश राज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स को बॉक्स ऑफिस पर खास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है. उनकी वॉर 2 और मर्दानी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी.

मर्दानी 3 और वॉर 2 को नहीं मिला अच्छा रिस्पॉन्स

Sacnilk की खबर के मुताबिक, हाल ही में फिल्म मर्दानी 3 रिलीज हुई थी. ये फिल्म फीमेल लीड थी. हालांकि, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कलेक्शन नहीं किया है. वहीं ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 को भी खास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था. YRF की ये फिल्म भी उम्मीद के मुताबिक कलेक्शन नहीं कर पाई थीं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alia Bhatt 💛 (@aliaabhatt)

ऐसे में अल्फा की रिलीज को लेकर भी मेकर्स स्ट्रैटिजी बना रहे हैं. ये एक फीमेल लीड प्रोजेक्ट भी है. मेकर्स ने सोचा था कि मर्दानी 3 से फीमेल लीड प्रोजेक्ट्स को बूस्ट मिलेगा. लेकिन फीमेल-लीड एक्शन प्रोजेक्ट्स के हालिया बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स को देखते हुए मेकर्स फिल्म को थिएटर की बजाय ओटीटी पर रिलीज करने का प्लान बना रहे हैं. ऐसा करने से फिल्म को हाई वैल्यू स्ट्रीमिंग पार्टनर और सिक्योर रेवेन्यू मॉडल मिलेगा. हालांकि, खबरें हैं कि एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने इसका विरोध किया था. 

हालांकि, पिंकविला ने सोर्स के हवाले से लिखा, 'YRF स्टूडियो में फिल्म का लास्ट शेड्यूल आलिया भट्ट, शरवरी वाघ, अनिल और बॉबी के साथ प्रोग्रेस में है. अगले हफ्ते तक शेड्यूल पूरा हो जाएगा. मेकर्स थिएटर में रिलीज़ के लिए पूरी तरह तैयार हैं.'  पिंकविला के मुताबिक, फिल्म थिएटर में ही रिलीज होनी है.

अब फिल्म थिएटर में रिलीज होगी या ओटीटी पर इसे लेकर ऑफिशियली अभी तक कुछ अपडेट नहीं आया है. 

वहीं आलिया भट्ट के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो अल्फा के अलावा संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर में दिखेंगी. इस फिल्म में आलिया भट्ट के अलावा रणबीर कपूर और विक्की कौशल लीड रोल में हैं.

Published at : 04 Feb 2026 05:24 PM (IST)
Alpha Alia Bhatt
