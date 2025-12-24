'धुरंधर' की सक्सेस के बीच अक्षय खन्ना ने छोड़ दी 'दृश्यम 3'? वजह का भी हो गया खुलासा!

अक्षय खन्ना इन दिनों अपन लेटेस्ट रिलीज 'धुरंधर' की सक्सेस को खूब एंजॉय कर रहे हैं. फिल्म में रहमान दकैत के रूप में उनकी जबरदस्त एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है. इन सबके बीच अक्षय खन्ना अपनी अगली फिल्म 'दृश्यम 3' की शूटिंग के लिए भी पूरी तरह तैयार थे. हालांकि, उन्होंने इस सुपरहिट फ्रेंचाइज़ी की तीसरी कड़ी से किनारा कर लिया है. इसकी वजह का भी खुलासा हो गया है.

अक्षय खन्ना ने 'दृश्यम 3' क्यों छोड़ी?

बॉलीवुड मशीन की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षय खन्ना ने 'दृश्यम 3' से किनारा कर लिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने फिल्म मेकर्स के साथ फीस और क्रिएटिव मतभेदों के चलते इस मच अवेटेड तीसरी कड़ी को छोड़ दिया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि 'धुरंधर' की अपार सफलता के बाद खन्ना ने अपने किरदार के लिए फीस बढ़ाने की मांग की थी.

इसके अलावा, उन्होंने फिल्म में अपने ऑन-स्क्रीन लुक में भी कई बदलावों की मांग की थी. नतीजतन, अभिनेता और फिल्म निर्माताओं के बीच मतभेद हो गए, जिसके चलते अक्षय खन्ना ने आखिरकार प्रोजेक्ट छोड़ दिया. खबरों के अनुसार, फिल्म निर्माताओं और अभिनेता के बीच बातचीत अभी भी जारी है. फिलहाल, इस बारे में कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है.

'दृश्यम 3' के बारे में

बता दें कि अभिषेक पाठक 'दृश्यम 3' का निर्देशन कर रहे हैं. इसमें अजय देवगन एक बार फिर लीड रोल में नजर आएंगे. हाल ही में मेकर्स ने इस मच अवेटेड फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस की थी. जिसके मुताबिक 'दृश्यम 3' 2 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

'धुरंधर' मचा रही तहलका

इन सबके बीच अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर' की बात करें तो ये फिल्म रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है. फिलहाल, यह जासूसी थ्रिलर सिनेमाघरों में ऐतिहासिक प्रदर्शन कर रही है/ तीसरे सप्ताह में भी आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस फिल्म की कमाई रुकने का नाम नहीं ले रही है. इस स्पाई एक्शन थ्रिलर ने 19 दिनों में 580 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है.

बता दें कि इस फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी और सारा अर्जुन ने अहम रोल प्ले किया है और यह फिल्म 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसमें नवीन कौशिक, गौरव गेरा, सौम्या टंडन, दानिश पंडोर, नसीम मुगल और अन्य कलाकारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं.