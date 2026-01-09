बॉलीवुड में बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनना किसी भी अभिनेता के लिए गर्व और सीखने का अवसर होता है. इसी कड़ी में अभिनेता अक्षय ओबेरॉय अपनी आने वाली फिल्म किंग को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म में शाहरुख खान लीड रोल में हैं और इसे उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक माना जा रहा है.

शाहरुख संग काम करना सपने के सच होने जैसा है

आईएएनएस से बातचीत में अक्षय ने कहा कि शाहरुख के साथ काम करना सिर्फ पेशेवर अनुभव नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशनल जर्नी है. उन्होंने कहा- 'शाहरुख खान के साथ काम करना मेरे लिए सपने के सच होने जैसा है. मैं बचपन से उनकी फिल्में देखता आया हूं. उनका प्रोफेशनल रवैया, मेहनत और अभिनय क्षमता हमेशा मुझे इंस्पायर करती रही है. मेरे लिए शाहरुख सिर्फ सुपरस्टार नहीं, बल्कि एक इंस्टिट्यूशन हैं.'

एक्टिंग के साथ करेंगे प्रोड्क्शन पर फोकस

अक्षय ने बताया कि इस फिल्म में काम करना सिर्फ अभिनय का मौका नहीं है, बल्कि बड़े पैमाने की फिल्म निर्माण प्रक्रिया और सेट की जटिलताओं को समझने का अनुभव भी है. उन्होंने कहा- इससे मुझे ये समझने का मौका मिला कि सुपरस्टार फिल्म में कितनी मेहनत, एनर्जी और डेडीकेशन देते हैं. यह अनुभव मेरे काम के लेवल को बेहतर बनाने की इंस्पिरेशन देता है.'

मेरे लिए है गर्व की बात

अक्षय ने आगे कहा कि शाहरुख खान के सिनेमाई योगदान को करीब से देखना उनके लिए गर्व और संतोष की बात है. उन्होंने कहा- 'मेरे लिए इस फिल्म का हिस्सा बनना और उनके सफर से जुड़ना, भले ही थोड़े समय के लिए ही क्यों न हो, बहुत खास है. यह मुझे अपने करियर को मजबूत बनाने और खुद को चुनौती देने की प्रेरणा देता है.'