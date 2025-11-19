बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है जिसमें एक्टर ओपन शर्ट में समंदर की लहरों पर चलते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में 8 लड़कों के साथ चलते हुए अक्षय कुमार ने अपनी फिटनेस से सबका ध्यान खींच लिया है और सोशल मीडिया पर उनके फिटनेस को लेकर चर्चा एक बार फिर से शुरू है.

अक्षय ने फिटनेस से खींचा सबका ध्यान

अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ ने वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ समंदर में एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंनें कैप्शन में लिखा, 'ओशन्स 9, जुहू बीच एडिशन' अक्षय कुमार सबके साथ पानी की लहरों के ऑपोजिट चलते हुए सबसे एनर्जेटिक और फिट दिख रहे हैं. फैंस भी उनकी फिटनेस देख हैरान हैं.

उनका ये वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों ने कॉमेंट के जरिए अक्षय की जमकर तारीफ की है. एक यूजर ने लिखा भाई साहब, सच में 58 का है ये? एक ने पूछा गुरू, सिर्फ वीडियो है या मूवी शूट है? एक और फैन ने कहा, फिट है बॉस. लगभग सभी लोगों ने इस उम्र में उनके फिटनेस की तारीफ की है.

दो फिल्में में साथ आए नजर

बता दें, अक्षय और टाइगर साल 2024 की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' में साथ नजर आ चुके हैं. हालांकि, ये फिल्म न तो दर्शकों पर और न ही बॉक्स ऑफिस पर अपना असर छोड़ सकी. वहीं दोनों ने रोहित शेट्टी की पुलिस ड्रामा फिल्म 'सिंघम अगेन' में भी साथ काम किया है.

प्रियदर्शन की फिल्म 'हैवान' में दिखेंगे अक्षय

अक्षय कुमार के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो एक्टर जल्द ही प्रियदर्शन की फिल्म 'हैवान' में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म में वह काफी समय बाद सैफ अली खान के साथ स्क्रीन शेयर करते दिखाई देंगे. बताया जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग अगस्त में शुरू हुई थी. अक्षय ने अपने इंस्टाग्राम पर एक बिहाइंड-द-सीन वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह और सैफ अली खान निर्देशक प्रियदर्शन के साथ बातचीत करते दिख रहे थे.