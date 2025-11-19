एक्सप्लोरर
श्रीदेवी की इस 'ऑनस्क्रीन बेटी' का इतना बदल चुका है लुक, जल्द बनेंगी बिजनेसमैन की दुल्हन
श्रीदेवी की 2012 में इंग्लिश विंग्लिश रिलीज हुई थी. इस फिल्म में श्रीदेवी की बेटी की भूमिका में नविका कोटिया को देखा गया था. फिल्मों के अलावा एक्ट्रेस को कई टीवी शोज में देखा जा चुका है.
नविका कोटिया को ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्यूंकि सास मां बहू बेटी होती है जैसे शोज में देखा जा चुका है. एक्ट्रेस ने बेहद ही कम उम्र में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है.
Published at : 19 Nov 2025 12:14 PM (IST)
Tags :Sridevi Navika Kotia
