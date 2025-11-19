नविका ने कहा कि वो अरेंज मैरिज कर रही हैं.वो और माजेन करीब एक साल से दोस्त थे. इस दीवाली के आसपास माजेन की मां ने एक्ट्रेस की मम्मी के पास शादी का प्रस्ताव भेजा. एक्ट्रेस ने बताया कि वो हमेशा से अरेंज मैरिज करना चाहती थीं.बस उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा. उन्होंने कहा कि इससे बेहद साथी और फैमिली की वो उम्मीद भी नहीं कर सकतीं.