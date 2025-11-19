हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडश्रीदेवी की इस 'ऑनस्क्रीन बेटी' का इतना बदल चुका है लुक, जल्द बनेंगी बिजनेसमैन की दुल्हन

श्रीदेवी की इस 'ऑनस्क्रीन बेटी' का इतना बदल चुका है लुक, जल्द बनेंगी बिजनेसमैन की दुल्हन

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Nov 2025 12:14 PM (IST)
नविका कोटिया को ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्यूंकि सास मां बहू बेटी होती है जैसे शोज में देखा जा चुका है. एक्ट्रेस ने बेहद ही कम उम्र में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है.

चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर करियर की शुरुआत करने वाली नविका कोटिया अब 25 साल की हो चुकी हैं. इन दिनों वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं.
बता दें रियल एस्टेट डेवलपर माजेन मोदी संग नविका का रिश्ता पक्का हो गया है.परिवार की मौजूदगी में एक्ट्रेस की गुड़ धाना की रस्म हुई है.
हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान नविका ने अपनी शादी के प्लानिंग पर बात की.मुंबई मिरर को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने कहा-हमारी सगाई जनवरी में होगी.
एक्ट्रेस ने बताया कि हाल ही में हमारा गुड़ धाना हुआ है, जो जैन समुदाय में बात पक्की के तौर पर की जाती है.उन्होंने कहा कि ये बस दो हफ्ते पहले ही तय किया गया था.
नविका ने कहा कि इसे हमने काफी प्राइवेट रखा था. बस हमारे पेरेंट्स और छोटी सी प्यारी सी रस्म.ये माजेन के पुणे वाले घर पर हुआ था.
नविका ने आगे कहा कि हम 2026 के अंत तक इंगेजमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं. शादी कब करनी है ये फिक्स नहीं हुआ है, शायद एक-दो साल लग जाएं.
नविका ने कहा कि वो अरेंज मैरिज कर रही हैं.वो और माजेन करीब एक साल से दोस्त थे. इस दीवाली के आसपास माजेन की मां ने एक्ट्रेस की मम्मी के पास शादी का प्रस्ताव भेजा. एक्ट्रेस ने बताया कि वो हमेशा से अरेंज मैरिज करना चाहती थीं.बस उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा. उन्होंने कहा कि इससे बेहद साथी और फैमिली की वो उम्मीद भी नहीं कर सकतीं.
Published at : 19 Nov 2025 12:14 PM (IST)
Sridevi Navika Kotia

