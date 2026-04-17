'लड़की के साथ पोज देने के 21 हजार...', अक्षय कुमार ने बताया कैसे हुई फिल्मों में एंट्री

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'लड़की के साथ पोज देने के 21 हजार...', 38 साल पहले 5000 रुपये महीना कमाते थे अक्षय कुमार, कैसे हुई फिल्मों में एंट्री?

'लड़की के साथ पोज देने के 21 हजार...', 38 साल पहले 5000 रुपये महीना कमाते थे अक्षय कुमार, कैसे हुई फिल्मों में एंट्री?

अक्षय कुमार फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच उन्होंने अपने 48 साल पुराने समय को याद किया और बताया कि कैसे उनकी फिल्मों में एंट्री हुई और उसके पहले वह 5000 महीना कमाते थे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Rahul Yadav | Updated at : 17 Apr 2026 11:16 PM (IST)
Preferred Sources

अक्षय कुमार इन दिनों फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर चर्चा में हैं. इसे 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया. इस फिल्म से उनकी और प्रियदर्शन की जोड़ी ने 14 साल के बाद कमबैक किया है. फिल्म को भी दर्शकों और क्रिटिक्स की ओर से जबरदस्त रिस्पांस मिला है. मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की. इसी बीच अक्षय ने अपने करियर से जुड़े इंटरेस्टिंग फेक्ट्स का खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि वह आज से करीब 38 साल पहले 5000 रुपये महीना कमाते थे.

दरअसल, अक्षय कुमार ने हाल ही में शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में शिरकत की. इस दौरान उन्होंने अपनी फिल्मों से लेकर प्रियदर्शन के साथ 14 साल बाद कमबैक और शुरुआती करियर को लेकर खुलकर बात की. इस बातचीत में अभिनेता ने बताया कि वह फिल्म इंडस्ट्री में पैसा कमाने आए थे और जब वह आए थे तो उन्हें पता ही नहीं था कि कैसे क्या होता है. 

38 साल पहले 5000 रुपये कमाते थे अक्षय कुमार

अक्षय कुमार फिल्मों में आने से पहले की लाइफ के बारे में बात करते हुए बताते हैं, 'मैंने जब काम शुरू किया था तो मैं इंडस्ट्री में आया पैसे कमाने के लिए. क्यों? क्योंकि मेरे साथ एक हादसा हो गया था, जिसके बाद मुझे लगा था कि यहां बहुत पैसे हैं. मैं तो मार्शल आर्ट सिखाता था बच्चों को तो करीब-करीब मैं 4000-5000 रुपये कमा लेता था. मैं 1987-88 की बात कर रहा हूं. तभी मैं 5000 रुपये महीने कमा लेता था. तभी मुझे किसी ने कहा कि मॉडलिंग क्यों नहीं कर लेते? मैंने उससे पूछा कि ये मॉडलिंग क्या होती है? फिर उन्होंने मुझे अड्रेस दिया और मैं वहां चला गया.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Akshay Kumar (@akshaykumar)

लड़की के साथ पोज करने पर मिले 21000 रुपये- अक्षय कुमार

अक्षय कुमार इसके आगे बताते हैं, 'मैं जब वहां पहुंचा तो पता चला कि वो एक फर्निशिंग शोरूम की मॉडलिंग थी. मैं बैठ गया. फिर एक खूबसूरत लड़की आई और साइड में बैठ गई. सच बता रहा हूं. मुझे उस समय कुछ नहीं पता था. मुझे उस लड़की की कमर पर हाथ रखने के लिए कहा गया. फिर कैमरे के सामने देखने के लिए कहा तो मैंने वैसे-वैसे किया जैसे उन्होंने कहा. मैंने लड़की के साथ पोज दिए. एसी रूम था और इसके बाद मुझे 21000 रुपये का चेक दे दिया. मुझे लगा कमाल का काम किया है मैंने. मुझे लगा 5000 कमाता हूं. इसने मुझे लड़की के साथ पोज करने के महज 2 घंटे में इतने पैसे दे दिए. कुछ तो कमाल किया. फिर वहां से लगा कि ये करते हैं मॉडलिंग शुरू कर दी.'

सौगंध से किया डेब्यू

अक्षय कुमार ने बताया कि उन्हें शुरुआती दौर में उन्हें फिल्मों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी लेकिन काम करते-करते उन्हें मजा आने लगा था. ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में उनका इंटरेस्ट जगा. गौरतलब है कि अक्षय कुमार ने फिल्मों में 'सौगंध' (1991) से डेब्यू किया था और इसमें उनके लुक के साथ ही उनकी एक्टिंग और एक्शन को भी लोगों ने काफी पसंद किया था. शुरुआती दौर में उन्हें खिलाड़ी कुमार और एक्शन किंग कहा गया था. इसे लेकर एक्टर का कहना था कि वह इससे बोर हो गए थे इसलिए उन्होंने एक्शन फिल्में छोड़कर कॉमेडी और अन्य जॉनर की फिल्मों में हाथ आजमाने शुरू कर दिए थे.

और पढ़ें
Published at : 17 Apr 2026 11:11 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Bhooth Bangla
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'लड़की के साथ पोज देने के 21 हजार...', 38 साल पहले 5000 रुपये महीना कमाते थे अक्षय कुमार, कैसे हुई फिल्मों में एंट्री?
'लड़की के साथ पोज देने के 21 हजार...', अक्षय कुमार ने बताया कैसे हुई फिल्मों में एंट्री
बॉलीवुड
Bhooth Bangla Box Office Day 1: ‘भूत बंगला’ का ओपनिंग डे पर की बंपर कमाई, 'मुंज्या' को चटाई धूल, जानिए कितना किया कलेक्शन
‘भूत बंगला’ का ओपनिंग डे पर की बंपर कमाई, 'मुंज्या' को चटाई धूल, जानिए कितना किया कलेक्शन
बॉलीवुड
Bhooth Bangla Box Office Day 1 Live: 'भूत बंगला' ने ओपनिंग डे पर बॉक्स ऑफिस पर गाड़े झंडे, पहले दिन 15 करोड़ के पार पहुंची अक्षय कुमार की फिल्म
Live: 'भूत बंगला' ने ओपनिंग डे पर बॉक्स ऑफिस पर गाड़े झंडे, पहले दिन 15 करोड़ के पार पहुंची अक्षय कुमार की फिल्म
बॉलीवुड
Box Office: अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' ने ओपनिंग डे पर 'मुंज्या' को पछाड़ा, जानिए 'धुरंधर 2' और 'वाझा 2' का भी हाल
अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' ने ओपनिंग डे पर 'मुंज्या' को पछाड़ा, जानिए 'धुरंधर 2'-'वाझा 2' का भी हाल
Advertisement

वीडियोज

Women's Reservation Bill गिरने के बाद Amit Shah का आया बयान | Breaking | BJP | Congress
Women's Reservation Bill: गिर गया महिला आरक्षण और परिसीमन बिल | Congress | Breaking
Women Reservation Bill: बीच संसद Amit Shah ने स्पीकर से क्यों की ये खास अपील? | Parliament Session
Chitra Tripathi : आरक्षण के नाम पर 'खेल'? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Women Reservation Bill
Matka King Review: बड़ा कैनवास, विजय वर्मा और 1960 का दौर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कैसे लोकसभा में महिला आरक्षण के आंकड़ों में हार गई सरकार, जानिए- पीएम मोदी के चाणक्य भी फेल हुए
कैसे लोकसभा में महिला आरक्षण के आंकड़ों में हार गई सरकार, जानिए- पीएम मोदी के चाणक्य भी फेल हुए
इंडिया
Explained: लोकसभा में महिला आरक्षण बिल फेल! अब आगे क्या होगा? केंद्र सरकार के पास यह 5 विकल्प बचे
लोकसभा में महिला आरक्षण बिल फेल! अब आगे क्या होगा? केंद्र सरकार के पास यह 5 विकल्प बचे
आईपीएल 2026
कौन हैं अर्शदीप सिंह की रूमर्ड गर्लफ्रेंड? क्या है नाम? पंजाब किंग्स को सपोर्ट करने जा रहीं स्टेडियम
कौन हैं अर्शदीप सिंह की रूमर्ड गर्लफ्रेंड? क्या है नाम? पंजाब किंग्स को सपोर्ट करने जा रहीं स्टेडियम
बॉलीवुड
'पाप है क्या?' जर्मन मॉडल की फोटो लाइक करने पर ट्रोल हुए विराट कोहली, अमीषा पटेल ने दिया मुंहतोड़ जवाब
'पाप है क्या?' जर्मन मॉडल की फोटो लाइक करने पर ट्रोल हुए विराट कोहली, अमीषा पटेल ने दिया मुंहतोड़ जवाब
बिहार
CM सम्राट चौधरी पर फिर उखड़े प्रशांत किशोर, 'राज्य का मुखिया ऐसा आदमी बना जिसके…'
CM सम्राट चौधरी पर फिर उखड़े प्रशांत किशोर, 'राज्य का मुखिया ऐसा आदमी बना जिसके…'
इंडिया
10 साल पहले जिम में कुल्हाड़ी मारकर कर दी थी BJP कार्यकर्ता की हत्या, कर्नाटक में कांग्रेस MLA को उम्रकैद की सजा
10 साल पहले जिम में कुल्हाड़ी मारकर कर दी थी BJP कार्यकर्ता की हत्या, कर्नाटक में कांग्रेस MLA को उम्रकैद
एग्रीकल्चर
किचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं पाकिस्तानी कागजी नींबू, नॉर्मल नींबू से यह कितना कीमती?
किचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं पाकिस्तानी कागजी नींबू, नॉर्मल नींबू से यह कितना कीमती?
टेक्नोलॉजी
कैसे ट्रैक होती है सोशल मीडिया पोस्ट, पुलिस कैसे लगाती है अपराधी का पता?
कैसे ट्रैक होती है सोशल मीडिया पोस्ट, पुलिस कैसे लगाती है अपराधी का पता?
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget