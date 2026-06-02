हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मुझे कुछ कहना है' सेट पर क्यों अलग हो गए थे तुषार कपूर और करीना कपूर? एक्टर ने खोला राज

'मुझे कुछ कहना है' सेट पर क्यों अलग हो गए थे तुषार कपूर और करीना कपूर? एक्टर ने खोला राज

तुषार कपूर ने अपनी पहली फिल्म ‘मुझे कुछ कहना है’ के सेट से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया है. उन्होंने बताया कि करीना कपूर और उनकी पर्सनैलिटी अलग थी, जिसकी वजह से दोनों के बीच थोड़ी दूरी बन गई थी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 02 Jun 2026 07:10 AM (IST)
Preferred Sources

एक्टर तुषार कपूर ने बॉलीवुड में अपने 25 साल पूरे कर लिए हैं. इस खास मौके पर उन्होंने अपने करियर की यादों को ताज़ा किया और अपनी डेब्यू फिल्म ‘मुझे कुछ कहना है’ (2001) में करीना कपूर के साथ काम करने का अनुभव भी शेयर किया.

तुषार कपूर ने करीना कपूर को बताया हीरो
तुषार कपूर ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा कि करीना का कॉन्फिडेंस बिल्कुल अलग लेवल का है और उनके साथ काम करना बहुत मज़ेदार होता है. तुषार के मुताबिक करीना बेखौफ हैं और किसी भी चीज़ से नहीं डरतीं, इसलिए वह उन्हें 'हीरो' जैसा मानते हैं.

तुषार ने मजाकिया अंदाज़ में कहा, 'उनके कभी खराब हेयर डेज़ नहीं होते.' साथ ही उन्होंने करीना की स्क्रीन प्रेज़ेंस और हर रोल में उनके स्टाइलिश अंदाज़ की भी जमकर तारीफ की. तुषार कपूर ने करीना कपूर के कॉन्फिडेंस को लेकर कहा कि वो पहले दिन से ही उनके आत्मविश्वास और मैच्योरिटी से काफी इंस्पायर थे. तुषार ने आगे कहा कि शायद यह उनकी बहन करिश्मा कपूर को देखकर बड़ा होने या फिर उनकी अपनी नेचर की वजह से है, लेकिन करीना हमेशा से ही बेहद कॉन्फिडेंट इंसान रही हैं.

ये भी पढ़ेंः हॉलीवुड लवर्स के लिए ये हफ्ता होगा खास, थिएटर और ओटीटी पर रिलीज़ होंगी ये धांसू फिल्में, चेक करें पूरि लिस्ट

मुझे कुछ कहना है' सेट पर क्यों अलग हो गए थे तुषार कपूर और करीना कपूर? एक्टर ने खोला राज

सेट पर क्यों अलग हो गए तुषार कपूर और करीना कपूर
तुषार कपूर ने अपनी फिल्म ‘मुझे कुछ कहना है’ की शूटिंग के दौरान करीना कपूर के साथ शुरुआती बातचीत को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि हालांकि दोनों एक-दूसरे को सोशियली जानते थे, लेकिन सेट पर उनके बहुत अलग पर्सनैलिटी होने की वजह से उन्हें एक-दूसरे से जुड़ने में थोड़ा समय लगा.

तुषार ने कहा कि वो उस समय एक शर्मीले और नए एक्टर थे, जो इंडस्ट्री में खुद को सेट करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि करीना पहले दिन से ही एक अनुभवी कलाकार की तरह काम कर रही थीं. वो तुरंत अपने डायलॉग्स याद कर लेती थीं, कैमरे के सामने बिना किसी डर के परफॉर्म करती थीं. 

उन्होंने यह भी बताया कि सेट पर दोनों की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग थी. करीना एक्स्ट्रोवर्ट थीं और वो खुद इंट्रोवर्ट. इसी वजह से शुरुआती दिनों में वह ज्यादा बात नहीं कर पाए और धीरे-धीरे दोनों थोड़े अलग हो गए. हालांकि बाद में करीना के फ्रेंडली नेचर ने दोनों के बीच दूरी को कम किया और धीरे-धीरे उनकी अच्छी बॉन्डिंग बन गई. इसके बाद दोनों ने 2002 में फिल्म ‘जीना सिर्फ मेरे लिए’ में भी साथ काम किया.

ये भी पढ़ेंः June OTT Release: जून के महीने में एंटरटेनमेंट का धमाका, 'भूत बंगला' से 'राजा शिवाजी' तक रिलीज होगीं ये फिल्में और सीरीज

'मुझे कुछ कहना है' के बारे में
फिल्म ‘मुझे कुछ कहना है’ का निर्देशन सतीश कौशिक ने किया था और इसे वाशु भगनानी ने प्रोड्यूस किया था. ये 1998 की तेलुगु हिट ‘थोली प्रेमा’ का रीमेक थी. इसके संगीत को अनु मलिक ने दिया था और गीतों को समीर ने लिखा था, और इसका म्यूजिक उस साल का दूसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम भी रहा था.

और पढ़ें
Published at : 02 Jun 2026 07:10 AM (IST)
Tags :
Tusshar Kapoor KAREENA KAPOOR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'मुझे कुछ कहना है' सेट पर क्यों अलग हो गए थे तुषार कपूर और करीना कपूर? एक्टर ने खोला राज
'मुझे कुछ कहना है' सेट पर क्यों अलग हो गए थे तुषार कपूर और करीना कपूर? एक्टर ने खोला राज
बॉलीवुड
आर माधवन के 56वें बर्थडे पर पत्नी सारिका ने खास अंदाज में लुटाया प्यार, शेयर की रोमांटिक वीडियो
आर माधवन के 56वें बर्थडे पर पत्नी सारिका ने खास अंदाज में लुटाया प्यार, शेयर की रोमांटिक वीडियो
बॉलीवुड
Obsession BO Collection Day 4: 2026 की मोस्ट प्रॉफिटेबल हॉरर फिल्म बनी 'ऑब्सेशन', 4 दिन में कमाया 28.57% प्रॉफिट
2026 की मोस्ट प्रॉफिटेबल हॉरर फिल्म बनी 'ऑब्सेशन', 4 दिन में कमाया 28.57% प्रॉफिट
बॉलीवुड
'सेट पर हर एक दिन...', बॉबी देओल का खुलासा, 'बंदर' के लिए एक्टर ने नहीं बढ़ाई फीस
'सेट पर हर एक दिन...', बॉबी देओल का खुलासा, 'बंदर' के लिए एक्टर ने नहीं बढ़ाई फीस
Advertisement

वीडियोज

CM Yogi Adityanath Speech: Social Media पर CM Yogi की नसीहत! | Education | UP CM
Surya Murder Case | CM Yogi | NCRB: UP में एनकाउंटर ऑन डिमांड!
Surya Murder Case | CM Yogi | Asad Encounter | NCRB: UP में एनकाउंटर ऑन डिमांड!
Surya Murder Case | Mahadangal: योगी आदित्यनाथ ने आखिर किसे दी ये चेतावनी?
Surya Murder Case | Asad Encounter | Mahadangal: योगी आदित्यनाथ ने आखिर किसे दी ये चेतावनी? |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वंदे मातरम गाने को लेकर मचा बवाल, अब आया शशि थरूर का रिएक्शन, कहा- 'मुझे लगता है ये...'
वंदे मातरम गाने को लेकर मचा बवाल, अब आया शशि थरूर का रिएक्शन, कहा- 'मुझे लगता है ये...'
मध्य प्रदेश
NEET पेपर लीक ने ली एक और जान, छात्रा ने सुसाइड नोट में लिखा- 'दोबारा एग्जाम देने की हिम्मत नहीं'
NEET पेपर लीक ने ली एक और जान, छात्रा ने सुसाइड नोट में लिखा- 'दोबारा एग्जाम देने की हिम्मत नहीं'
फ़ुटबॉल
क्या असली गोल्ड से बना होता है फीफा गोल्डन बूट, किसे मिलता है ये खास अवॉर्ड? कीमत उड़ा देगी होश
क्या असली गोल्ड से बना होता है फीफा गोल्डन बूट, किसे मिलता है ये खास अवॉर्ड? कीमत उड़ा देगी होश
स्पोर्ट्स
वैभव सूर्यवंशी के टीम इंडिया में सलेक्शन पर बड़ा अपडेट आया सामने, जानिए राजीव शुक्ला ने क्या कहा
वैभव सूर्यवंशी के टीम इंडिया में सलेक्शन पर बड़ा अपडेट आया सामने, जानिए राजीव शुक्ला ने क्या कहा
विश्व
ईरान ने लॉन्च किया टोल-कलेक्टर शिप, US की नाराजगी के बाद भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों से करेगा वसूली
ईरान ने लॉन्च किया टोल-कलेक्टर शिप, US की नाराजगी के बाद भी होर्मुज में जहाजों से करेगा वसूली
इंडिया
तमिलनाडु के CM विजय सभी कार्यक्रमों में क्यों पहनते हैं काला सूट-पैंट? TVK चीफ ने कर दिया खुलासा
तमिलनाडु के CM विजय सभी कार्यक्रमों में क्यों पहनते हैं काला सूट-पैंट? TVK चीफ ने कर दिया खुलासा
ट्रेंडिंग
स्विट्जरलैंड से आया 1.5 लाख का चालान, 1 साल बाद नोटिस देखकर उड़ गए भारतीय टूरिस्ट के होश
स्विट्जरलैंड से आया 1.5 लाख का चालान, 1 साल बाद नोटिस देखकर उड़ गए भारतीय टूरिस्ट के होश
टेक्नोलॉजी
AI की यह आदत नहीं आ रही लोगों को पसंद, स्टडी में खुल गई पोल
AI की यह आदत नहीं आ रही लोगों को पसंद, स्टडी में खुल गई पोल
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Embed widget