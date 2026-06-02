'मुझे कुछ कहना है' सेट पर क्यों अलग हो गए थे तुषार कपूर और करीना कपूर? एक्टर ने खोला राज

एक्टर तुषार कपूर ने बॉलीवुड में अपने 25 साल पूरे कर लिए हैं. इस खास मौके पर उन्होंने अपने करियर की यादों को ताज़ा किया और अपनी डेब्यू फिल्म ‘मुझे कुछ कहना है’ (2001) में करीना कपूर के साथ काम करने का अनुभव भी शेयर किया.

तुषार कपूर ने करीना कपूर को बताया हीरो

तुषार कपूर ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा कि करीना का कॉन्फिडेंस बिल्कुल अलग लेवल का है और उनके साथ काम करना बहुत मज़ेदार होता है. तुषार के मुताबिक करीना बेखौफ हैं और किसी भी चीज़ से नहीं डरतीं, इसलिए वह उन्हें 'हीरो' जैसा मानते हैं.

तुषार ने मजाकिया अंदाज़ में कहा, 'उनके कभी खराब हेयर डेज़ नहीं होते.' साथ ही उन्होंने करीना की स्क्रीन प्रेज़ेंस और हर रोल में उनके स्टाइलिश अंदाज़ की भी जमकर तारीफ की. तुषार कपूर ने करीना कपूर के कॉन्फिडेंस को लेकर कहा कि वो पहले दिन से ही उनके आत्मविश्वास और मैच्योरिटी से काफी इंस्पायर थे. तुषार ने आगे कहा कि शायद यह उनकी बहन करिश्मा कपूर को देखकर बड़ा होने या फिर उनकी अपनी नेचर की वजह से है, लेकिन करीना हमेशा से ही बेहद कॉन्फिडेंट इंसान रही हैं.

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सेट पर क्यों अलग हो गए तुषार कपूर और करीना कपूर

तुषार कपूर ने अपनी फिल्म ‘मुझे कुछ कहना है’ की शूटिंग के दौरान करीना कपूर के साथ शुरुआती बातचीत को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि हालांकि दोनों एक-दूसरे को सोशियली जानते थे, लेकिन सेट पर उनके बहुत अलग पर्सनैलिटी होने की वजह से उन्हें एक-दूसरे से जुड़ने में थोड़ा समय लगा.

तुषार ने कहा कि वो उस समय एक शर्मीले और नए एक्टर थे, जो इंडस्ट्री में खुद को सेट करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि करीना पहले दिन से ही एक अनुभवी कलाकार की तरह काम कर रही थीं. वो तुरंत अपने डायलॉग्स याद कर लेती थीं, कैमरे के सामने बिना किसी डर के परफॉर्म करती थीं.

उन्होंने यह भी बताया कि सेट पर दोनों की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग थी. करीना एक्स्ट्रोवर्ट थीं और वो खुद इंट्रोवर्ट. इसी वजह से शुरुआती दिनों में वह ज्यादा बात नहीं कर पाए और धीरे-धीरे दोनों थोड़े अलग हो गए. हालांकि बाद में करीना के फ्रेंडली नेचर ने दोनों के बीच दूरी को कम किया और धीरे-धीरे उनकी अच्छी बॉन्डिंग बन गई. इसके बाद दोनों ने 2002 में फिल्म ‘जीना सिर्फ मेरे लिए’ में भी साथ काम किया.

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'मुझे कुछ कहना है' के बारे में

फिल्म ‘मुझे कुछ कहना है’ का निर्देशन सतीश कौशिक ने किया था और इसे वाशु भगनानी ने प्रोड्यूस किया था. ये 1998 की तेलुगु हिट ‘थोली प्रेमा’ का रीमेक थी. इसके संगीत को अनु मलिक ने दिया था और गीतों को समीर ने लिखा था, और इसका म्यूजिक उस साल का दूसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम भी रहा था.