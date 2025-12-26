हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडIkkis की स्क्रीनिंग पर कैमरे से बचता दिखा अक्षय कुमार का लाडला, पैपराजी के लिए आरव ने नहीं दिए पोज

Aarav Kumar: अक्षय कुमार के बेटे आरव लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं. वहीं हाल ही में उन्हें पैपराजी ने स्पॉट किया, इस दौरान वो कैमरे से बचते दिखेंं. उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 26 Dec 2025 11:51 AM (IST)
अक्षय कुमार के बेटे हाल ही में एक बार फिर लाइमलाइट में आ गए हैं. इस दौरान उन्हें एक पब्लिक प्लेस पर स्पॉट किया गया, जहां कैमरा देखते ही वो अपना चेहरा छुपाते नजर आए. उनका यह अंदाज वहां मौजूद लोगों का ध्यान खींच ले गया. सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो के सामने आते ही फैंस के बीच इसे लेकर खूब चर्चा शुरू हो गई है.

कैमरे से बचता दिखा अक्षय कुमार का लाडला
अक्षय कुमार के बेटे आरव भाटिया हमेशा ही लाइमलाइट से दूरी बनाए रखते हैं और कैमरे के सामने कम ही नजर आते हैं. हाल ही में वो फिल्म ‘इक्कीस’ की स्क्रीनिंग पर पहुंचे, जहां पैपराजी की मौजूदगी देखते ही वो कैमरे से बचते दिखे. आरव ने न सिर्फ पोज देने से मना किया, बल्कि अपना चेहरा भी छुपाते नजर आए. इस दौरान उनके साथ सिमर भीटिया और उनकी मां अल्का भाटिया भी नजर आई. उनका यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.


आरव की एजुकेशन
बता दें, आरव कुमार 15 साल के हैं. वो अपनी मां ट्विंकल खन्ना और पिता अक्षय कुमार के लाडले हैं. अक्सर ट्विंकल उनकी साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी शेयर करती हैं. आरव पिता की तरह बेहद समार्ट दिखते हैं. फैंस उनकी पर्सनैलिटी देखकर काफी इंप्रेस होते हैं. आरव की स्कूली पढ़ाई मुंबई के जुहू स्‍थित इकोले मोंडियाल वर्ल्ड स्कूल से हुई है. इसके बाद वो सिंगापुर चले गए. अब आरव यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया टेनिस में पढ़ाई कर रहे हैं.

 
 
 
 
 
मार्शल आर्ट में है माहिर
आरव ज्यादातर अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करते हैं, लेकिन उनकी दिलचस्पी कुकिंग में है. उन्होंने इसका कोर्स भी किया है. इसके अलावा आरव जूडो-कराटे में फर्स्‍ट डिग्री ब्‍लैक बेल्‍ट हैं. 4 साल की उम्र में ही आरव ने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी. इतना ही नहीं आरव ने जूडो नेशनल चैंपियनशि‍प में गोल्‍ड मेडल भी जीता है. अक्षय कुमार से जब एक बार आरव के बॉलीवुड डेब्यू के लिए पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि, ‘मुझे नहीं पता कि वो इंडस्ट्री में आना भी चाहेगा या नहीं, मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा..’

Published at : 26 Dec 2025 11:51 AM (IST)
Akshay Kumar Aarav Kumar Ikkis
