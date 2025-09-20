जपुरी सिनेमा को लेकर अक्सर ये बातें सुनने को मिलती है कि उनकी फिल्मों के गानों में डबल मीनिंग शब्द और बहुत ज्यादा अश्लीलता दिखाई जाती है. इन खबरों पर एक बार फिर भोजपुरी के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव यानि निरहुआ ने चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने कहा कि, हमारी इंडस्ट्री की हीरोइनें आपको कभी भी बिकिनी में दिखाई नहीं देंगी.

निरहुआ ने हिंदी सिनेमा को कहा अश्लील

दिनेश लाल यादव हाल ही में आरजे रौनक के पॉडकास्ट में पहुंचे थे. वहं एक्टर ने अपने बेबाक अंदाज में सभी सवालों का जवाब दिया. इस दौरान जब निरहुआ से पूछा गया कि, आपके हिसाब से ज्यादा वल्गर क्या है साउथ, बॉलीवुड या भोजपुरी सिनेमा? तो एक्टर ने कहा कि, हिंदी सिनेमा ही सबसे ज्यादा वल्गर है.

‘हमारी कोई हीरोइन आजतक बिकिनी में नहीं दिखी’

दिनेश लाल यादव ने कहा कि, आप सोचिए ना कि हिंदी सिनेमा में आप बिकिनी में देखते हैं ना, लेकिन भोजपुरी में आजतक किसी एक्ट्रेस ने बिकिनी नहीं पहना होगा. बोलने को लोग कहते हैं कि भोजपुरी वल्गर है,लेकिन सही बता रहा हूं कि आजतक यहां कोई एक्ट्रेस बिकिनी में नजर नहीं आई.

हिंदी गानों को बताया था अश्लील

वहीं इससे पहले आप की अदालत में भी दिनेस लाल यादव ने कहा था कि, भोजपुरी गानों से ज्यादा अश्लील गाने हिंदी में हैं. अब ‘छत पर सोया था बहनोई, मैं तने समझ कर सो गई’ और ‘सरकाइ लो खटिया जाड़ा लगे, जाड़े में बलमा प्यारा लगे’ इस बोल के मतलब क्या हैं? अश्लील ही हैं ना, तो इसपर कोई बात क्यों नहीं करता है.’

इस फिल्म से मिली थी एक्टर को पहचान

बता दें कि दिनेश लाल यादव को फिल्म ‘निरहुआ चलल ससुराल’ से असली पहचान मिली थी. इसी के बाद उनका नाम निरहुआ पड़ गया. दिनेश एक्टिंग के अलावा सिंगिंग में भी माहिर हैं और अब वो राजनीति में भी एक्टिव हैं.

