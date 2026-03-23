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भारत का इतिहास उन वीरों की कहानियों से भरा हुआ है, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी. ऐसे ही महान बलिदानों को याद करने के लिए हर साल 23 मार्च को 'शहीद दिवस' मनाया जाता है. यह दिन हमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे अमर स्वतंत्रता सेनानी की याद दिलाता है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए हंसते-हंसते फांसी को गले लगा लिया. आज भी उनका साहस और देशभक्ति हर भारतीय के दिल में जिंदा है और नई पीढ़ी को प्रेरणा देती है.

कई बड़ी हस्तियों ने शहीदों को किया याद

इस खास मौके पर देश की कई हस्तियों ने सोशल मीडिया पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी. अभिनेता जैकी श्रॉफ ने इंस्टाग्राम और एक्स पर एक वीडियो शेयर कर लिखा, उनके बलिदान से हमें आजादी मिली है.

वहीं, कवि और गीतकार मनोज मुंतशिर ने कुछ पंक्तियों के जरिए तिरंगे की शान और शहीदों के बलिदान का जिक्र किया और लिखा कि 'जिसके लिए सरदार हमारा झूल गया था फंदे पर, धूल नहीं लगने दी हमने उस बेदाग तिरंगे पर.'

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इसके अलावा, पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी शहीदों की झलक शेयर करते हुए लिखा, 'सभी शहीदों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम.'

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साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दिन को याद करते हुए कहा कि 'आज हम भारत माता के वीर सपूत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धा से नमन करते हैं. देश के लिए उनका बलिदान हमारी सामूहिक स्मृति में हमेशा के लिए अंकित है.'

Today, we bow in reverence to the brave sons of Bharat Mata, Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev. Their martyrdom for the nation remains etched in our collective memory.



At a young age, they displayed extraordinary courage and an unshakable commitment to the cause of India’s… pic.twitter.com/ZrTxC8PoTI — Narendra Modi (@narendramodi) March 23, 2026

तय समय से पहले ही मिली फांसी की सजा

बता दें, 23 मार्च 1931 का दिन भारत के लिए भावुक और महत्वपूर्ण रहा. इसी दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी. बताया जाता है कि उन्हें तय समय से पहले ही सजा दी गई थी, ताकि लोगों में बढ़ती क्रांति की भावना को दबाया जा सके. लेकिन उनकी शहादत ने पूरे देश में आजादी की लहर को और मजबूत कर दिया. आज हम जिस खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, वो उन्हीं वीरों की कुर्बानी का नतीजा है.