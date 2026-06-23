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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'वेलकम टू द जंगल' प्रमोशन: अक्षरा सिंह के साथ बरेली पहुंचे अक्षय कुमार, दिशा पटानी के पिता से मिले खिलाड़ी कुमार

'वेलकम टू द जंगल' प्रमोशन: अक्षरा सिंह के साथ बरेली पहुंचे अक्षय कुमार, दिशा पटानी के पिता से मिले खिलाड़ी कुमार

'वेलकम टू द जंगल' की रिलीज से पहले अक्षय कुमार, दिशा पटानी, अक्षरा सिंह और राजपाल यादव प्राइवेट जेट से बरेली एयरपोर्ट पहुंचे. इस दौरान दिशा ने खिलाड़ी कुमारी की मुलाकात अपने पिता से करवाई.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 23 Jun 2026 09:54 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार पिछले लंबे समये से अपनी अपकमिंग फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर चर्चा में हैं. ये फिल्म 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. खिलाड़ी कुमार इन दिनों फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं. 'वेलकम टू द जंगल' की रिलीज से तीन दिन पहले अक्षय कुमार, दिशा पटानी, अक्षरा सिंह और राजपाल यादव प्राइवेट जेट से बरेली एयरपोर्ट पहुंचे. यहां 5 मिनट ठहरने के बाद स्टार्स मुरादाबाद के लिए रवाना हो गए. 

दिशा पटानी के पिता से मिले अक्षय कुमार
खास बात ये है कि बरेली एयरपोर्ट पर दिशा पटानी ने अपने पिता जगदीश पटानी से खिलाड़ी कुमार की मुलाकात कराई. निजी विश्वविद्यालय में सितारों के शामिल होने की जानकारी पब्लिश हो गई थी. 

वेलकम टू द जंगल' प्रमोशन: अक्षरा सिंह के साथ बरेली पहुंचे अक्षय कुमार, दिशा पटानी के पिता से मिले खिलाड़ी कुमार

चहेते सितारों को देखने के लिए बरेली एयरपोर्ट पर लोग जुटने लगे थे. हालांकि, सिक्यॉरिटी रीजन की वजह से स्टार्स अपने फैंस से नहीं मिले. दिशा फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की टीम को उनके पिता जगदीश पाटनी से मुलाकात कराने के लिए एयरपोर्ट से बाहर ले आईं.

वेलकम टू द जंगल' प्रमोशन: अक्षरा सिंह के साथ बरेली पहुंचे अक्षय कुमार, दिशा पटानी के पिता से मिले खिलाड़ी कुमार

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सोशल मीडिया पर वायरल हुईं तस्वीरें
बरेली एयरपोर्ट से फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के स्टार्स की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. फोटो में अक्षय को दिशा के पिता से बातचीत करते हुए देखा जा सकता है. इस दौरान दिशा का बेहद सिंपल, एलिगेंट और ग्रेसफुल ट्रेडिशनल अंदाज देखने को मिला. उन्होंने लाइट ब्लू कलर का सूट-सलवार पहना है. साथ में मैचिंग दुपट्टा उनके लुक को पूरा कर रहा है. 

वेलकम टू द जंगल' प्रमोशन: अक्षरा सिंह के साथ बरेली पहुंचे अक्षय कुमार, दिशा पटानी के पिता से मिले खिलाड़ी कुमार

कब रिलीज होगी 'वेलकम टू द जंगल'?
'वेलकम टू द जंगल' एक मल्टी स्टारर फिल्म है. इसमें अक्षय कुमार के अलावा सुनील शेट्टी, परेश रावल, नाना पाटेकर, राजपाल यादव, जॉनी लीवर, दलेर महंदी, रवीना टंडन, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, लारा दत्ता, श्रेयस तलपड़े, कीकू शारदा, कृष्णा अभिषेक जैसे एक्टर्स नजर आएंगे. अहमद खान के निर्देशन में बनी ये फिल्म 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

ये भी पढ़ें- Welcome To The Jungle Box Office: अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' तोड़ेगी बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड! बनेगी साल की तीसरी सबसे बड़ी ओपनर ?

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Published at : 23 Jun 2026 09:54 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Disha Patani
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