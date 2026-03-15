मशहूर स्टैंडअप कॉमेडियन जाकिर खान ने जबसे अनाउंस किया है कि वो कुछ सालों का ब्रेक ले रहे हैं, तभी से उनके फैंस काफी परेशान और दुखी थे. जिसके बाद कॉमेडियन ने खुद ही बताया था कि किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है वो बिलकुल ठीक है. लेकिन अब हाल ही में जाकिर का एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देख एक बार फिर से फैंस परेशान हो गए हैं.

लीलावती अस्पताल में हैं जाकिर

दरअसल जाकिर खान इन दिनों मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं. जहां से उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कुछ दिन पहले जाकिर खान के भाई अरबाज ने अपने रमजान व्लॉग में हॉस्पिटल की झलक दिखाई जिसमें जाकिर खान अस्पताल की गाउन पहने नजर आए. वो इस दौरान इंडिया और इंग्लैंड का वर्ल्डकप फिनाले मैच देख रहे हैं. बस यही वीडियो देख सोशल मीडिया पर लोगों को कॉमेडियन की चिंता सताने लगी. वीडियो में अरबाज जाकिर से पूछते हैं कि अब कैसा लग रहा है, तो जाकिर जवाब में कहते हैं 'अभी मैच फसा हुआ है.'

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फैंस हुए परेशान

अरबाज के इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया है. यूजर्स अब इस वीडियो पर कमेंट कर जाकिर की तबीयत के बारे में पूछ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'अरे जाकिर भाई को क्या हुआ', तो वहीं एक अन्य यूजर ने उनके जल्दी से ठीक होने के लिए दुआ की है. इसी तरह से कई फैंस ने इस वीडियो पर जाकिर के लिए चिंता जाहिर की है.









बता दें कि कुछ समय पहले ही जाकिर खान ने अपने काम से थोड़ा ब्रेक लिया है. उन्होंने बताया कि वो करीब तीन से पांच साल का ब्रेक ले रहे हैं. वो इस समय अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहते हैं. उन्होंने अपने हैदराबाद टूर के दौरान ये अनाउंसमेंट किया था. जिसके बाद कई लोगों ने उनकी तबीयत को लेकर कई अटकलें लगाई. जिसे भी जाकिर ने क्लियर किया था और कहा था कि उनकी ऐसी कोई हेल्थ खराब नहीं है, उन्हें कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई है ये सब गलत है. लेकिन अब एक बार फिर उन्हें अस्पताल में देख लोग परेशान हो गए हैं.