'धुरंधर 2' की रिलीज से पहले 'धुरंधर 3' को लेकर आया बड़ा अपडेट, मेकर्स की है ये प्लानिंग!
रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर जबसे रिलीज हुई है, तबसे ही धुरंधर 2 को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. अब जब धुरंधर 2 रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है. इसी बीच तीसरे पार्ट को लेकर अपडेट सामने आया है.
आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 2 जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने जा रही है. इस फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी वक्त से एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है. अभी फिल्म रिलीज भी नहीं हुई है, उससे पहले तरह-तरह के अपडेट्स सामने आ रहे हैं.
धुरंधर जब रिलीज हुई थी, तभी हिंट मिल गया था कि मेकर्स धुरंधर 2 भी लेकर आएंगे. वहीं अब 19 मार्च को धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने जा रही है. ऐसे में फैंस ये जानना चाहते हैं कि धुरंधर 3 बनेगी या नहीं. चलिए जानते हैं आदित्य धर ने पार्ट 3 को लेकर क्या कहा है.
धुरंधर 3 को लेकर आया अपडेट
वैरायटी इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार धुरंधर द रिवेंज वो रिलीज से पहले ही काफी शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. ऐसे में इस यूनिवर्स को मेकर्स और भी ज्यादा एक्सपैंड करना चाहते हैं. रिपोर्ट पर गौर करें तो आदित्य धर से स्टूडियो चाहता है कि धुरंधर 3 पर भी काम हो.
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रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि ये ऐसा सब्जेक्ट है, जिसपर कई पार्ट्स बनाए जा सकते हैं. यही वजह है कि कहीं ना कहीं तीसरे पार्ट काम करने की संभावना से बिल्कुल भी इंकार नहीं किया जा सकता है. रिपोर्ट में तो ये भी बताया गया है कि आदित्य के पास पहले से ही पार्ट 3 के लिए आइडिया है.
हालांकि, इसको लेकर अभी तक उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं किया है. दूसरी तरफ स्टूडियो इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती है. यही वजह है कि दर्शकों की एक्साइटमेंट को बनाए रखने के लिए उसने मेकर्स से कम से कम एक पोस्ट क्रेडिट टीजर में शामिल करने के लिए कहा है, जिससे फैंस को तीसरे पार्ट की संभावना का संकेत मिले.
वहीं, आदित्य धर फिल्मों की फ्रेंचाइजी पर काम करने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं. उन्हें फ्रेंचाइजी बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. इन सबके बावजूद वो नए प्रोजेक्ट्स पर काम करना पसंद करते हैं.
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Source: IOCL