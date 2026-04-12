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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअक्षय कुमार ने अंधेरी का डुप्लेक्स दिया लीज पर, 1.44 लाख रुपये महीने पर हुई डील पक्की

अक्षय कुमार ने अंधेरी का डुप्लेक्स दिया लीज पर, 1.44 लाख रुपये महीने पर हुई डील पक्की

अक्षय कुमार ने हाल ही में उन्होंने अंधेरी वेस्ट में स्थित अपनी एक प्रॉपर्टी को लीज पर दिया है, जिसका किराया लाखों रुपये में तय किया गया है. आइए जानते हैं इस डील से जुड़ी सारी जानकारी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 12 Apr 2026 02:22 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और कमर्शियल एयरलाइन कमांडर एनी दिव्या से जुड़ा एक प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन सामने आया है. जानकारी के मुताबिक, अंधेरी (वेस्ट) में स्थित एक डुप्लेक्स अपार्टमेंट को 1.44 लाख रुपये प्रति महीने के किराए पर दिया गया है.

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यह डुप्लेक्स अंधेरी वेस्ट के न्यू लिंक रोड स्थित ओबेरॉय कॉम्प्लेक्स के Sky Pan बिल्डिंग में 11वीं और 12वीं मंजिल पर मौजूद है. इस घर के साथ एक अटैच्ड टेरेस भी शामिल है. रिकॉर्ड्स के अनुसार, इस लीज एग्रीमेंट को 7 अप्रैल 2026 को आधिकारिक तौर पर रजिस्टर किया गया.

कौन है एनी दिव्या?
एनी दिव्या, जो एविएशन एरिया में अपनी उपलब्धियों के लिए जानी जाती हैं, वो विजयवाड़ा की रहने वाली हैं. उन्होंने उस समय खास पहचान बनाई जब वह दुनिया के सबसे बड़े ट्विन-इंजन विमान बोइंग 777 उड़ाने वाली सबसे कम उम्र की कमांडर्स में शामिल हुईं.

उनका करियर काफी कम उम्र में शुरू हो गया  था. उन्होंने 17 साल की उम्र में रायबरेली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी, में ट्रेनिंग ली और सिर्फ 19 साल की उम्र में एयर इंडिया जॉइन कर लिया.

बता दें, इस लीज एग्रीमेंट को 24 महीनों के लिए तय किया गया है, जिसमें किराया और रहने की शुरुआत 1 मार्च से मानी गई है. खास बात यह है कि इस डील में न तो रेंट बढ़ाने की कोई शर्त रखी गई है और न ही आमतौर पर मुंबई के लग्जरी रेंटल मार्केट में होने वाला सिक्योरिटी डिपॉजिट शामिल है.

रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों के अनुसार, इस ट्रांजैक्शन पर कुल 9,700 रुपये खर्च किए गए, जिसमें 8,700 रुपये स्टांप ड्यूटी और 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस शामिल है. यह डील स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के जरिए प्रोसेस की गई और मुंबई के आईजीआर ऑफिस में रजिस्टर हुई.

अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म
वहीं, वर्क फ्रंच की बात करें तो, अक्षय कुमार अपकमिंग फिल्म भूत बंगला को लेकर चर्चा में हैं. एक्टर इन दिनों अपनी इस हॉरर-कॉमेडी फिल्म के प्रमोशन में भी बिजी हैं. प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा वामिका गाब्बी, राजपाल यादव और तब्बू नजर आने वाले हैं.

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Published at : 12 Apr 2026 02:22 PM (IST)
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Akshay Kumar Bhooth Bangla
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