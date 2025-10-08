कॉमेडी करने वाले अक्षय कुमार बने 'हैवान', प्रियदर्शन की फिल्म से सामने आया खौफनाक लुक
अक्षय कुमार प्रियदर्शन की फिल्म हैवान में दिखाई देने वाले हैं. इस फिल्म की शूटिंग एक्टर ने पूरी कर ली है जिसके बाद फिल्म से अक्षय का डरावना रूप सामने आया है. अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम पर हैवान के सेट से अपना एक वीडियो शयर किया है. इसमें वो ब्लैक टी-शर्ट पहने और गुस्से में एक गाड़ी के पीछे से एंट्री लेते नजर आ रहे हैं.
वीडियो के साथ अक्षय ने कैप्शन में लिखा- हैवान का आखिरी शेड्यूल. क्या ही सफर रहा है. इस किरदार ने मुझे कई तरह से इंस्पायर किया, गढ़ा और हैरान किया है. प्रियन सर का हमेशा आभारी रहूंगा, आपके सेट घर जैसे लगते हैं. और सैफ, हंसी, सहजता और पर्दे पर उन सभी कंफर्टेबल मूमेंट्स के लिए शुक्रिया.
