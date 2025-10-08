हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअरबाज खान ने बेटी का नाम रखा Sipaara Khan, मतलब जान फैंस बोले- ''माशाल्लाह'

Arbaaz Khan-Shura Khan Daughter Name: अरबाज खान और शूरा खान ने अपनी बेटी का बेहद खूबसूरत और धार्मिक नाम रखा है. कपल की बेटी का नाम और उसका मतलब जानकर फैंस खूब तारीफ कर रहे हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 08 Oct 2025 06:36 PM (IST)
बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान और शूरा खान 5 अक्टूबर को एक बेटी के पेरेंट्स बने थे. आज (8 अक्टूबर को) कपल अपनी बेटी के साथ हॉस्पिटल से घर पहुंचा. अपने घर में अपनी नन्हीं परी का वेलकम करते ही अरबाज और शूरा ने अपनी बेटी का नाम भी अनाउंस कर दिया है. एक्टर ने अपनी बेटी का बेहद खूबसूरत और धार्मिक नाम रखा है.

अरबाज खान और शूरा खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी का नाम रिवील किया है. उन्होंने एक जॉइंट पोस्ट किया है जिसमें लिखा है- 'वेलकम बेबी गर्ल सिपारा खान, लव फ्रॉम अरबाज एंड शूरा.' पोस्ट के कैप्शन में शूरा ने लिखा- 'अल्हमदुलिल्लाह.'

 
 
 
 
 
अरबाज-शूरा ने बेटी का रखा ये नाम
अरबाज खान और शूरा खान ने अपनी नन्हीं परी का नाम 'सिपारा खान' रखा है. सिपारा फारसी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब कुरान के तीस चैप्टर में से कोई एक चैप्टर है. बता दें कि मुस्लिमों की पाक किताब कुरान को 30 चैप्टर में बांटा गया है और उनमें से एक चैप्टर को 'सिपारा' कहते हैं.

अरबाज की बेटी के नाम की हो रही तारीफ
अरबाज की बेटी का नाम जानकर फैंस काफी खुश हो गए हैं और उनकी तारीफ भी कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा- 'प्यारा नाम और सुंदर मतलब- कुरान के 30 सिपारे.' दूसरे फैन ने कहा- 'माशाल्लाह.' एक यूजर ने सलाह देते हुए लिखा- 'वाह क्या नाम है, बेटे का नाम कुरान रखिएगा.' एक यूजर ने कमेंट किया- 'माशाल्लाह, बेहतरीन नाम.'

सेलेब्स ने भी दी कपल को बधाई
कई सेलेब्स ने भी अरबाज खान और शूरा खान के इस पोस्ट पर रिएक्ट किया है. राशा थडानी, जन्नत जुबैर, सबा इब्राहिम, मंदाना करीमा से लेकर महीप कपूर तक ने कपल को दोबारा पेरेंट्स बनने पर बधाई दी है.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 08 Oct 2025 06:01 PM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

