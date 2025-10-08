अरबाज खान ने बेटी का नाम रखा Sipaara Khan, मतलब जान फैंस बोले- ''माशाल्लाह'
Arbaaz Khan-Shura Khan Daughter Name: अरबाज खान और शूरा खान ने अपनी बेटी का बेहद खूबसूरत और धार्मिक नाम रखा है. कपल की बेटी का नाम और उसका मतलब जानकर फैंस खूब तारीफ कर रहे हैं.
बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान और शूरा खान 5 अक्टूबर को एक बेटी के पेरेंट्स बने थे. आज (8 अक्टूबर को) कपल अपनी बेटी के साथ हॉस्पिटल से घर पहुंचा. अपने घर में अपनी नन्हीं परी का वेलकम करते ही अरबाज और शूरा ने अपनी बेटी का नाम भी अनाउंस कर दिया है. एक्टर ने अपनी बेटी का बेहद खूबसूरत और धार्मिक नाम रखा है.
अरबाज खान और शूरा खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी का नाम रिवील किया है. उन्होंने एक जॉइंट पोस्ट किया है जिसमें लिखा है- 'वेलकम बेबी गर्ल सिपारा खान, लव फ्रॉम अरबाज एंड शूरा.' पोस्ट के कैप्शन में शूरा ने लिखा- 'अल्हमदुलिल्लाह.'
अरबाज-शूरा ने बेटी का रखा ये नाम
अरबाज खान और शूरा खान ने अपनी नन्हीं परी का नाम 'सिपारा खान' रखा है. सिपारा फारसी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब कुरान के तीस चैप्टर में से कोई एक चैप्टर है. बता दें कि मुस्लिमों की पाक किताब कुरान को 30 चैप्टर में बांटा गया है और उनमें से एक चैप्टर को 'सिपारा' कहते हैं.
अरबाज की बेटी के नाम की हो रही तारीफ
अरबाज की बेटी का नाम जानकर फैंस काफी खुश हो गए हैं और उनकी तारीफ भी कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा- 'प्यारा नाम और सुंदर मतलब- कुरान के 30 सिपारे.' दूसरे फैन ने कहा- 'माशाल्लाह.' एक यूजर ने सलाह देते हुए लिखा- 'वाह क्या नाम है, बेटे का नाम कुरान रखिएगा.' एक यूजर ने कमेंट किया- 'माशाल्लाह, बेहतरीन नाम.'
सेलेब्स ने भी दी कपल को बधाई
कई सेलेब्स ने भी अरबाज खान और शूरा खान के इस पोस्ट पर रिएक्ट किया है. राशा थडानी, जन्नत जुबैर, सबा इब्राहिम, मंदाना करीमा से लेकर महीप कपूर तक ने कपल को दोबारा पेरेंट्स बनने पर बधाई दी है.
