अक्षय कुमार ने 18वीं मंजिल से कमाया 3.39 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट, बेचे अपने 2 लग्जरी फ्लैट्स

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअक्षय कुमार ने फिर बेचे अपने 2 लग्जरी फ्लैट्स, 3.39 करोड़ से ज्यादा का हुआ फायदा, दी 74 लाख की स्टांप ड्यूटी

अक्षय कुमार ने फिर बेचे अपने 2 लग्जरी फ्लैट्स, 3.39 करोड़ से ज्यादा का हुआ फायदा, दी 74 लाख की स्टांप ड्यूटी

Akshay Kumar Property: बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने बैठे-बैठे तीन करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कमा लिया है. सालों पहले मुंबई के मुलुंड वेस्ट में खरीदे गए दो फ्लैट्स को बेचकर उन्होंने बड़ी डील की है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 02 Jul 2026 12:56 PM (IST)
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बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार हिंदी सिनेमा के सबसे रईस एक्टर्स में भी शामिल हैं. उनके पास बेशुमार धन-दौलत हैं और अरबों रुपये की प्रॉपर्टी है. उनकी प्रॉपर्टी देश-दुनिया में फैली हुई है. अक्षय के पास मुंबई में भी ढेर सारी प्रॉपर्टीज है. हाल ही में उन्होंने 'मायानगरी' में अपने दो लग्जरी फ्लैट्स बेचे थे. वहीं अब एक बार फिर से अक्षय ने अपने दो और आलीशान फ्लैट्स बेच डाले हैं और इनसे 'खिलाड़ी कुमार' ने बेहद तगड़ा मुनाफा कमा लिया है.

मुंबई में बेचे 2 आलीशान फ्लैट्स

अक्षय कुमार ने हाल ही में अपने मुंबई के मुलुंड वेस्ट के दो फ्लैट्स को लेकर बड़ा सौदा किया है. CRE Matrix की रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय कुमार ने 'सनी होम केयर प्राइवेट लिमिटेड' को अपने दो फ्लैट्स बेचे हैं. ये दोनों फ्लैट्स मुलुंड वेस्ट के 'ओबेरॉय एनिग्मा' नाम की बिल्डिंग में 18वें फ्लोर पर स्थित है. इसके लिए अच्छी खासी स्टांप ड्यूटी भी दी गई है.

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कितने करोड़ में हुआ सौदा?

18वीं मंजिल पर फ्लैट नंबर 1803 और 1804 पर अक्षय कुमार का मालिकाना हक था. हालांकि अब अक्षय ने इस संपत्ति को सेल कर दिया है. CRE Matrix की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ही फ्लैट्स को टोटल 12 करोड़ 38 लाख रुपये में बेचा गया है. दोनों का कारपेट एरिया 1886 स्क्वायर फीट का है और प्रति फ्लैट कीमत 6 करोड़ 19 लाख रुपये रही. वहीं दोनों के लिए टोटल 74 लाख 28 हजार रुपये की स्टांप ड्यूटी चुकाई गई. ये सौदा 30 जून 2026 को हुआ है.

अक्षय को हुआ 3.39 करोड़ का फायदा

बता दें कि अक्षय कुमार ने ये लग्जरी फ्लैट अक्टूबर 2017 में कुल 89,867,240 करोड़ रुपये कीमत में खरीदे थे. प्रति फ्लैट कीमत उस वक्त 44,933,620 रुपये थी. यानी अक्षय कुमार ने अब करीब 9 साल बाद अपनी दोनों संपत्ति को बेचकर 33,932,760 करोड़ रुपये का तगड़ा प्रॉफिट कमाया है. 

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अक्षय कुमार का वर्कफ्रंट

अक्षय कुमार इन दिनों मल्टीस्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में नजर आ रहे हैं. 26 जून को रिलीज हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है. इसके बाद अक्षय फिल्म 'हैवान' में दिखाई देंगे. प्रियदर्शन के डायरेक्श में बनी ये फिल्म सिनेमाघरों में 11 सितंबर 2026 को दस्तक देगी. फिल्म में उनके साथ अहम रोल में सैफ अली खान भी नजर आएंगे.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 02 Jul 2026 12:56 PM (IST)
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