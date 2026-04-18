क्या अक्षय कुमार की 'गोरखा' भी हुई बंद? खिलाड़ी कुमार ने दिया अपडेट, बोले- 'ये नहीं बन...'

अक्षय कुमार की भूत बंगला रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. वहीं अब फैंस एक्टर की अपकमिंग फिल्मों को लेकर एक्साइटेड हैं. इनमें गोरखा का भी नाम शामिल था जो एक वॉर ड्रामा फिल्म बताई जा रही थी. हालांकि इस फिल्म की अनाउंसमेंट के बाद से इस पर कोई अपडेट नहीं आया है. वहीं अक्षय ने फाइनली गोरखा को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है जिसे जानने के बाद फैंस को निराशा होगी.

क्या ‘गोरखा’ हुई डब्बा बंद?

फैंस जहां अक्षय कुमार की गोरखा का इंतजार कर रहे हैं तो वहीं खिलाड़ी कुमार ने इस फिल्म को लेकर शॉकिंग अपडेट दिया है. दरअसल एक्टर ने कंफर्म किया है कि उनकी फिल्म 'गोरखा' अब ऑफिशियली तौर पर बंद कर दी गई है. बता दें कि अक्षय कुमार ने हाल ही में सोशल मीडिया पर फैंस के साथ एक लाइव चैट की, जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि उनकी वॉर बेस्ड फिल्म अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है. सियासत डेली के अनुसार, उन्होंने कहा, "नहीं, गोरखा फिल्म नहीं बन रही है, किसी ने अभी पूछा है."

हालांकि अक्षय ने गोरखा को बंद करने का कारण नहीं बताया, लेकिन रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये फैसला कई रूकावटों के कारण लिया गया है, जिनमें बढ़ते बजट की कमी और फिल्म के टेक्निकल पहलुओं से रिलेटेड अनसुलझे मुद्दे शामिल हैं.

गोरखा के बारे में

गोरखा फिल्म भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट (5वीं गोरखा राइफल्स) के दिग्गज अधिकारी मेजर जनरल इयान कार्डोज़ो की लाइफ पर बेस्ड थी. इस फिल्म का निर्देशन संजय पूरन सिंह चौहान करने वाले थे. इस फिल्म का पहला पोस्टर भी 2021 में जारी किया गया था, जिसमें अक्षय को एक वॉर हीरो के रूप में दिखाया गया था. पोस्टर शेयर करते हुए अक्षय ने लिखा था, “कभी-कभी आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानियां मिलती हैं कि आप उन्हें फिल्माना चाहते हैं. गोरखा महान वॉर हीरो मेजर जनरल इयान कार्डोज़ो की लाइफ पर बेस्ड ऐसी ही एक फिल्म है. एक महान व्यक्तित्व की भूमिका निभाना और इस खास फिल्म को प्रेजेंट करना मेरे लिए सम्मान की बात हैय”

वहीं 2022 में पिंकविला की एक रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म मेकर आनंद एल राय ने कहा था, “हम फिल्म तभी बनाएंगे जब हमें लगेगा कि हम विषय को लेकर पूरी तरह से भरोसेमंद हैं और हमने इसे बखूबी समझ लिया है.” फिल्म निर्माता ने आगे कहा था, “हम सही स्क्रिप्ट की तलाश में हैं और यह प्रोसेस अभी जारी है. यही प्रक्रिया हम अपनी सभी फिल्मों के लिए अपनाते हैंय”

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अक्षय कुमार की लेटेस्ट रिलीज

इसी बीच, अक्षय कुमार की 17 अप्रैल को हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत बंगला रिलीज हुई है. प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित इस फिल्म को मिले-जुले रिव्यू मिले है और इसने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 12.50 करोड़ रुपये कमाए हैं जबकि पेड प्रीव्यू से इसका कलेक्शन 3.50 करोड़ रुपये रहा है.