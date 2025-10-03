हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडAkshay Kumar 100 Crore Movie: 100 करोड़ी फिल्मों के बादशाह हैं अक्षय कुमार, लिस्ट में शामिल हुई एक और मूवी

Akshay Kumar 100 Crore Movie: अक्षय कुमार अपनी फिल्मों की वजह से हमेशा छाए रहते हैं. उन्होंने अपने करियर में ढेर सारी 100 करोड़ी फिल्में दे दी हैं. आइए आपको इनके बारे में बताते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 03 Oct 2025 11:48 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की हर साल 5-6 फिल्में आती हैं. उनकी फिल्में हिट हो या फ्लॉप मगर सुर्खियों में जरुर बनी रहती हैं. अक्षय कुमार इन दिनों अपनी फिल्म जॉली एलएलबी 3 को लेकर छाए हुए हैं. ये फिल्म 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है. अक्षय कुमार की साल  में 2-3 फिल्में ऐसी होती हैं जो 100 करोड़ के बजट में एंट्री कर लेती हैं. आइए आपको अक्षय कुमार की 100 करोड़ी फिल्मों के बारे में बताते हैं. मिस्टर खिलाड़ी 100 करोड़ी फिल्मों के बादशाह हैं.

अक्षय कुमार को 100 करोड़ी फिल्मों का बादशाह कहना गलत नहीं होगा क्योंकि उन्होंने अब तक 19 से ज्यादा 100 करोड़ी फिल्में दे दी हैं. जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है. हाल ही में उनकी फिल्म जॉली एलएलबी 3 रिलीज हुई थी. अब ये फिल्म भी 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है.

अक्षय ने दी इतनी 100 करोड़ी फिल्में

अक्षय कुमार की पहली 100 करोड़ी फिल्म की बात करें तो ये हाउसफुल 2 है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 116 करोड़ का कलेक्शन किया था. उसके बाद राउडी राठौड़ (133 करोड़), हॉलीडे (113 करोड़), एयरलिफ्ट (129 करोड़), हाउसफुल 3 (109 करोड़), रुस्तम (128 करोड़), जॉली एलएलबी 2 (117 करोड़), टॉयलेट एक प्रेम कथा (134.25 करोड़), गोल्ड (105 करोड़), 2.0 (189 करोड़) है.

केसरी (154.42 करोड़), मिशन मंगल (203 करोड़), हाउसफुल 4 (208.50 करोड़), गुड न्यूज (205.14 करोड़), सूर्यवंशी (196 करोड़), ओएमजी 2 (150 करोड़), स्काई फोर्स, (134.93 करोड़) हाउसफुल 5 (198.41 करोड़) और जॉली एलएलबी 3 (100.85 करोड़) हैं.

अक्षय कुमार के पास अभी भी फिल्मों की लाइन लगी हुई हैं. वो अभी भी अपनी फिल्मों पर काम कर रहे हैं. अगले साल भी अक्षय की कई फिल्में आने वाली हैं. इसमें से भी कई फिल्में होंगी जो 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती हैं. अक्षय कुमार की 100 करोड़ की लिस्ट का नंबर 19 से कहां तक जाता है ये देखने वाला होगा.

वर्कफ्रंट की बात करें तो अक्षय कुमार की इस साल भी अब तक 6 फिल्में आ चुकी हैं. जिसमें से कुछ को लोगों ने बहुत पसंद किया है.

Published at : 03 Oct 2025 11:48 AM (IST)
