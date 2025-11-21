252 करोड़ के ड्रग्स केस में श्रद्धा कपूर के भाई का नाम, मुंबई पुलिस ने सिद्धांत कपूर को भेजा समन

252 करोड़ के ड्रग्स मामले में मुंबई पुलिस एंटी नार्कीटिस सेल ने बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर को समन भेजा है. ANC की घाटकोपर यूनिट में मंगलवार को अपना बयान दर्ज करवाने के लिए उन्हें समन भेजा गया है. सूत्रों ने बताया कि ANC ने ओरी को भी दूसरा समन भेजा है और उसे बुधवार को एएनसी घाटकोपर यूनिट आने के लिए कहा गया है.