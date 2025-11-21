एक्सप्लोरर
252 करोड़ के ड्रग्स केस में श्रद्धा कपूर के भाई का नाम, मुंबई पुलिस ने सिद्धांत कपूर को भेजा समन
252 करोड़ के ड्रग्स मामले में मुंबई पुलिस एंटी नार्कीटिस सेल ने बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर को समन भेजा है. ANC की घाटकोपर यूनिट में मंगलवार को अपना बयान दर्ज करवाने के लिए उन्हें समन भेजा गया है. सूत्रों ने बताया कि ANC ने ओरी को भी दूसरा समन भेजा है और उसे बुधवार को एएनसी घाटकोपर यूनिट आने के लिए कहा गया है.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, मनोरंजन और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
नीतीश कैबिनेट में किस मंत्री को मिला कौन-सा विभाग, BJP या JDU कौन रहा फायदे में? जानें
बिहार
नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को दे दिया गृह विभाग? JDU-BJP ने साफ की तस्वीर
विश्व
तेजस के पायलट ने खुद की जान देकर दुबई एयर शो के दर्शकों बचाया, चश्मदीद ने बताई कलेजा चीरने वाली आंखों देखी
क्रिकेट
आखिरी 3 ओवर में बने 61, सेमीफाइनल में भारतीय गेंदबाजों की धुनाई; भारत को 195 का लक्ष्य
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
एक महीने पहले नरगिस फाखरी ने सेलिब्रेट किया था बर्थडे, पति ने ऐसे बनाया एक्स्ट्रा स्पेशल
बॉलीवुड
8 Photos
आलीशान घर...महंगी स्पोर्ट्स कारें, बेहद लैविश है कार्तिक आर्यन की लाइफ, जानें नेटवर्थ
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL