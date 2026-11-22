अजय देवगन की फिल्मों को फैंस काफी पसंद करते हैं. अब खबरें हैं कि वो नई स्पाई थ्रिलर लेकर आ रहे हैं. रिपोर्ट्स हैं अजय देवगन और भूषण कुमार साथ में नई फिल्म लेकर आ रहे हैं.

बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, अजय देवगन भूषण कुमार के साथ फिल्म लेकर आने वाले हैं. अजय और भूषण के बीच में हाई बजट स्पाई थ्रिलर फिल्म को लेकर बातचीत चल रही है. प्रोड्यूसर एक फ्रेश और जो स्टोरी अबतक एक्सप्लोर नहीं हुई लेकर आ रहे हैं. दोनों के बीच में कुछ मीटिंग हो गई हैं और अजय फिल्म करने के लिए एक्साइटेड हैं. फिल्म को 'धुरंधर' की तरह ग्रिपिंग बताया जा रहा है.

कब रिलीज होगी फिल्म?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म की शूटिंग 2027 में शूरू होगी और 2028 को रिलीज होगी. ये अजय के करियर की बड़ी फिल्मों में से एक होने वाली है. फिल्म को लेकर और ज्यादा डिटेल्स अभी सामने नहीं आई हैं.

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अजय देवगन और भूषण कुमार ने पहले साथ में 'रेड 2', 'दृश्यम 2', 'धमाल 4', 'दे दे प्यार दे' और 'तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर' जैसी फिल्में की है. बता दें कि अजय देवगन को पिछली बार फिल्म 'दृश्यम 3' में देखा गया. इस फिल्म को बहुत सराहा गया है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया था. फिल्म में अजय, तबु, श्रेया सरन जैसे स्टार्स दिखे. अब अजय के हाथ में कई फिल्में हैं. वो रोहित शेट्टी की 'गोलमाल 5' में नजर आएंगे. इस फिल्म की अनाउंसमेंट हो गई है. फिल्म जनवरी 2027 में रिलीज होगी.

इसके अलावा उन्हें 'रेंजर' में देखा जाएगा. ये एक्शन एडवेंचर फिल्म है. इसे जगन शक्ति डायरेक्ट कर रहे रहे हैं. लव कंडन, अंकुर गर्ग, अजय देवगन और आनंद पंडित प्रोड्यूस कर रहे हैं. इसके अलावा अजय देवगन के हाथ में 'चौहान' नाम की भी एक फिल्म है. इसे नीरज यादव डायरेक्ट कर रहे हैं.