हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबहू ऐश्वर्या राय ने अमिताभ बच्चन को किया बर्थडे विश, पोती आराध्या संग सेल्फी लेते दिखे बिग बी

बहू ऐश्वर्या राय ने अमिताभ बच्चन को किया बर्थडे विश, पोती आराध्या संग सेल्फी लेते दिखे बिग बी

अमिताभ बच्चन ने 11 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया.अमिताभ 83 साल के हो गए हैं. उनकी बहू ऐश्वर्या राय ने उन्हें बर्थडे विश किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 12 Oct 2025 08:47 AM (IST)
Preferred Sources

मेगास्टार अमिताभ बच्चन 83 साल के हो गए हैं. 11 अक्टूबर को उनका बर्थडे था. एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय हर साल अमिताभ बच्चन को खास अंदाज में बर्थडे विश करती हैं. इस बार भी ऐश्वर्या ने खास अंदाज में बर्थडे विश किया है. एक्ट्रेस ने अमिताभ बच्चन और बेटी आराध्या बच्चन संग एक फोटो शेयर की है. 

ऐश्वर्या राय ने अमिताभ को किया बर्थडे विश

फोटो में अमिताभ और आराध्या साथ में सेल्फी लेते दिख रहे हैं. फोटो में दोनों काफी खुश नजर आ रहे हैं. फोटो के कैप्शन में उन्होंने लिखा- हैप्पी बर्थडे डियर-पा और दादाजी. प्यार और भगवान अपना आशीर्वाद आप पर बनाए रखे.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by AishwaryaRaiBachchan (@aishwaryaraibachchan_arb)

अमिताभ बच्चन अपनी पोती आराध्या बच्चन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते हैं. अक्सर वो आराध्या के साथ बिताए समय के बारे में बात करते रहते हैं. कौन बनेगा करोड़पति में भी वो आराध्या के बारे में बात करते रहते हैं. 

बता दें कि आराध्या, ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन की बेटी हैं. 

वर्क फ्रंट पर ऐश्वर्या राय बच्चन को पोन्नियिन सेल्वन के पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा गया था. इन फिल्मों में उन्हें बहुत पसंद किया गया था. ऐश्वर्या की एक्टिंग से लेकर लुक तक सभी कुछ सराहा गया था. वहीं हाल ही में ऐश्वर्या को पेरिस फैशन वीक में भी देखा गया था. यहां से उनकी फोटोज और वीडियोज काफी वायरल हुई थीं. 

इन फिल्मों में दिखेंगे अमिताभ बच्चन

वहीं अमिताभ की बात करें तो वो 83 की उम्र में भी लगातार काम कर रहे हैं. Vettaiyan में देखा गया था. ये तमिल फिल्म थी. अब अमिताभ कल्कि 2898 एडी 2, ब्रह्मास्त्र 2 और आंखें 2 में नजर आएंगे. अमिताभ की फिल्मों को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं. अमिताभ इन दिनों कौन बनेगा करोड़पति भी होस्ट कर रहे हैं. इस शो में हाल ही में अमिताभ का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया गया था.

 

Published at : 12 Oct 2025 08:47 AM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan Aishwarya Rai
