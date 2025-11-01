आदित्य सरपोतदार निर्देशित आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल स्टारर फिल्म ‘थामा’ दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की इस पांचवीं फिल्म को भी दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है और ये बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. चलिए यहां जानते हैं ‘थामा’ ने 11वें दिन कितने नोट बटोरे हैं?

‘थामा’ ने 11वें दिन कितना किया कलेक्शन?

‘थामा’ ने रिलीज के पहले दिन से बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमाया हुआ है. ये फिल्म सिनेमाघरों में 11 दिन पूरे कर चुकी है. इस दौरान इसकी कमाई में उतार-चढ़ाव भी बराबर बना हुआ है फिर भी ये दर्शकों की फेवरेट बनी हुई है और ये 100 करोड़ के पार भी हो चुकी है. वहीं ये आयुष्मान खुराना के करियर की चौथी सबसे बड़ी फिल्म का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुकी है. हालांकि दूसरे हफ्ते में पहुंच चुकी ये फिल्म अभी तक अपना बजट वसूल नहीं कर पाई है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो 24 करोड़ के साथ ओपनिंग करने वाली ‘थामा’ ने अपनी रिलीज के 10 दिनों के एक्स्टेंडेड फर्स्ट वीक में 108.4 करोड़ की कमाई की है.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘थामा’ ने रिलीज के 11वें दिन यानी दूसरे फ्राइडे को 3 करोड़ रुपये कमाए हैं.

इसी के साथ ‘थामा’ की 11 दिनों की कुल कमाई भारत में अब 111.40 करोड़ रुपये हो गई है.



‘थामा’ क्या वसूल पाई अपना बजट?

‘थामा’ को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 11 दिन पूरे हो चुके हैं और ये 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई भी कर चुकी है बावजूद इसके ये रोमांटिक हॉरर कॉमेडी फिल्म अभी तक अपना बजट वसूल नहीं कर पाई है. बता दें कि ‘थामा’ को 145 करोड़ के बजट में बनाया गया है और इसे अपनी लागत वसूलने के लिए अभी 34 करोड़ और कमाने की जरूरत है.

अब देखने वाली बात होगी कि अगर इस फिल्म की कमाई में दूसरे शनिवार और दूसरे रविवार को तेजी आती है तो ‘थामा’ अपना बजट वसूल कर सकती है. वहीं गौर करने वाली बात ये भी है कि बजट वसूलने के बाद भी इसे हिट का टैग हासिल करने के लिए अपनी लागत से दुगनी कमाई करनी पड़ेगी जो कि एक मुश्किल टास्क लग रहा है. यानी ये फिल्म अच्छी कमाई करने के बाद भी फ्लॉप हो सकती है.