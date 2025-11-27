बॉलीवुड के ही-मैन यानी धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं हैं. लंबे समय से बीमार रहने के बाद 24 नवंबर को उनका निधन हो गया था. एक्टर अपने पीछे 450 करोड़ की संपत्ति छोड़ गए हैं जो उनकी पहली बीवी और सभी 6 बच्चों में बराबर बटेंगी. हालांकि धर्मेंद्र की बेटी अहाना देओल ने एक बार खुलासा किया था कि उन्हें अपने पिता की प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि एक खास चीज विरासत में चाहिए.

हर जिंदगी बज के साथ एक पुराने इंटरव्यू में अहाना देओल ने अपने पिता के साथ अपने रिश्ते पर बात की थी. इस सवाल पर कि वो अपने पिता की कौन-सी चीज विरासत में लेना चाहती हैं, अहाना ने कहा था- 'मेरे पापा की फिएट. मुझे अपने पिता की पहली कार, उनकी फिएट, विरासत में मिलेगी तो बहुत अच्छा लगेगा. वो कार बहुत प्यारी और पुरानी है और मुझे यकीन है कि इससे उनकी अनगिनत यादें जुड़ी होंगी. ये ऐसी चीज है जिसे मैं अपनी कार के रूप में पाना चाहूंगी.'

धर्मेंद्र ने अहाना को सिखाया मजबूत रहना

इस दौरान अहाना देओल ने धर्मेंद्र के साथ अपने बॉन्ड पर भी बात की थी. उन्होंने कहा था- 'मेरे पापा ने मुझे हमेशा प्यार करने वाला बनना सिखाया है. वो हमेशा कहते थे कि ये प्यार और लगाव सबकुछ है. उन्होंने मुझे खुश, स्वस्थ और मजबूत रहना सिखाया. ये सुनने में भले ही आसान लगे, लेकिन इसके मायने कहीं ज्यादा गहरे हैं.' अहाना ने इस दौरान अपने बचपन का एक किस्सा भी सुनाया था.

धर्मेंद्र के साथ अहाना का यादगार पल

अहाना ने कहा था- 'मैं छह साल की थी जब वो लोनावला में अपने फार्म जा रहे थे. जाने से पहले वो हमें बाय कहने के लिए बस यूं ही आ गए थे. मैंने अचानक कहा कि मुझे भी जाना है और उन्होंने बिना सोचे-समझे मेरा बैग पैक किया और मुझे अपने साथ ले गए. उन्होंने मुझे कार में अपनी गोद में बिठाया. ये उनके साथ मेरी सबसे अच्छी यादों में से एक है. मैं इसे हमेशा बहुत प्यार से याद रखूंगी.'