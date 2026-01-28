अहान पांडे 2025 में खबरों में आए. उन्होंने फिल्म सैयारा से डेब्यू किया था. सैयारा YRF की फिल्म थी और इस फिल्म ने अहान पांडे की किस्मत बदलकर रख दी. हर तरफ अहान पांडे की ही चर्चा थी. अहान पांडे की एक्टिंग बहुत सराही गई. वहीं एक्टर अहान शेट्टी अब फिल्म बॉर्डर 2 की वजह से खबरों में हैं. अहान शेट्टी की ये दूसरी फिल्म है लेकिन इस फिल्म ने उनकी किस्मत के ताले खोल दिए हैं. जो सक्सेस उन्हें पहली फिल्म से नहीं मिली वो अब इस फिल्म ने दिलाई है.

ऐसे में आइए जानते हैं दोनों स्टारकिड में से कौन ज्यादा अमीर है.

अहान पांडे की नेटवर्थ?

अहान पांडे एक्टर चंकी पांडे के भाई के बेटे हैं. अहान ने अपने करियर की शुरुआत असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर की थी. DNA India की खबर के मुताबिक, वो सोशल मीडिया सेंसेशन हैं और सोशल मीडिया के जरिए 30 से 35 लाख की कमाई करते हैं. वहीं अहान पांडे की नेटवर्थ 41 करोड़ बताई जा रही है. अहान एक्ट्रेस अनन्या पांडे के कजिन भाई हैं.

अब अहान के हाथ में अली अब्बास जफर की एक अनटाइटल्ड फिल्म है. ये एक्शन रोमांटिक फिल्म है. फिल्म को आदित्य चोपड़ा यश राज फिल्म्स बैनर के तले प्रोड्यूस कर रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Yash Raj Films (@yrf)

अहान शेट्टी हैं इतने अमीर

wionews के मुताबिक, अहान शेट्टी की नेटवर्थ 10 से 20 करोड़ के बीच में है. अहान शेट्टी एक्टर सुनील शेट्टी के बेटे हैं. वो लग्जरी लाइफ जीते हैं. अहान शेट्टी ने फिल्म तड़प से 2021 में डेब्यू किया था. ये फिल्म चली नहीं थी. अब बॉर्डर 2 से वो खबरों में आ गए हैं. इस फिल्म में वो लेफ्टिनेंट कमांडर एम. एस. रावत के रोल में हैं.

वहीं अहान शेट्टी के हाथ में अब फिल्म सनकी है. फिल्म की शूटिंग चल रही है. इस फिल्म में वो ACP वीरेंद्र सैगल के रोल में दिखेंगे. अहान की इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं.