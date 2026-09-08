'हनुमान अंश' के शो हटने के बाद बंद हुआ गेटी-गैलेक्सी? जानें मुंबई के थिएटर में क्या हुआ

फिल्म 'हनुमान अंश' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है. अब खबर आ रही है कि मुंबई के बांद्रा में स्थित नामी गेटी गैलेक्सी थियेटर से फिल्म 'हनुमान अंश' का शो हटाने से विवाद शुरू हो गया. कुछ लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया. जांच के दौरान मुंबई पुलिस को पता लगा साल 2021-22 से थिएटर ने रिन्यू करवाया नहीं गया है. इंटरनल जांच के बाद मुंबई पुलिस ने नोटिस दिया और थिएटर बंद कर दिया गया.

थिएटर में नहीं लग रहे 'हनुमान अंश' के शो

आपको बता दें मुंबई के बांद्रा में स्थित गेटी गैलेक्सी थिएटर 1972 में शुरू हुआ था. ये मुंबई के सबसे पुराने थिएटर में से एक है. पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस थिएटर के बाहर कुछ संगठनों द्वारा विरोध किया गया कि थिएटर के अंदर फिल्म 'हनुमान अंश' को जगह नहीं दी जा रही और उसके शो नहीं लगाए गए.

10 से 12 लोगों के खिलाफ पहला मामला दर्ज

पुलिस सूत्रों ने बताया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने फिल्म मिर्जापुर के पोस्टर भी फाड़े थे. जब यह जानकारी सामने आई उसके बाद मुंबई पुलिस ने विरोध प्रदर्शन करने वाले करीब 10 से 12 लोगों के खिलाफ पहला मामला दर्ज किया.





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जांच के दौरान रूटिंग इंक्वारी के लिए पुलिस की एक टीम ने G गैलेक्सी थिएटर पर जाकर भी जांच शुरू की. जांच के दौरान पता चला कि थिएटर के अंदर कई तकनीकी खराबिया थी. इसके अलावा थिएटर चलाने के लिए जिन आवश्यक सर्टिफिकेट्स की जरूरत होती है. उन्हें भी रिन्यू नहीं किया गया था.

पुलिस ने तुरंत थिएटर के संचालकों के खिलाफ BNS की धारा 223 के तहत केस दर्ज किया और नोटिस जारी कर थिएटर को बंद कर दिया गया.

फिल्म के बारे में

वहीं फिल्म हनुमान अंश को दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. इस फिल्म का निर्देशन डॉ. विशाल चतुर्वेदी ने किया है. फिल्म में एक्टर शोभिनाव सत्या लीड रोल में है, जो पर्दे पर आध्यात्मिक गुरु नीम करोली बाबा के किरदार में नजर आ रहे हैं.

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