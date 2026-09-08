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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडगर्लफ्रेंड माहिका शर्मा संग रोमांटिक हुए हार्दिक पांड्या, कपल की केमिस्ट्री ने जीता फैंस का दिल

गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा संग रोमांटिक हुए हार्दिक पांड्या, कपल की केमिस्ट्री ने जीता फैंस का दिल

भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पंड्या इन दिनों गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ रिलेशनशिप को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ अनदेखी फोटोज शेयर की हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 08 Sep 2026 11:07 AM (IST)
भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पंड्या इन दिनों गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ रिलेशनशिप को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ अनदेखी फोटोज शेयर की हैं.

भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. वो पिछले काफी समय से एक्ट्रेस और मॉडल माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं. दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के साथ तस्वीरें शेयर कर अपना प्यार जाहिर करते हैं. अब हार्दिक ने एक बार फिर इंस्टाग्राम पर माहिका संग कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें दोनों की खास बॉन्डिंग देखने को मिल रही है.

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हार्दिक पांड्या ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा और बेटे अगस्त्य के साथ नजर आ रहे हैं.
हार्दिक पांड्या ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा और बेटे अगस्त्य के साथ नजर आ रहे हैं.
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इस तस्वीर में माहिका और हार्दिक अपने पेट डॉग के साथ वॉक करते नजर आ रहे हैं. दोनों इस दौरान कैजुअल अंदाज में क्वालिटी टाइम बिताते दिख रहे हैं.
इस तस्वीर में माहिका और हार्दिक अपने पेट डॉग के साथ वॉक करते नजर आ रहे हैं. दोनों इस दौरान कैजुअल अंदाज में क्वालिटी टाइम बिताते दिख रहे हैं.
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इस तस्वीर में हार्दिक अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा की गोद में लेटे नजर आ रहे हैं. इस दौरान माहिका ने प्यार से उनके सिर पर हाथ रखा हुआ है और दोनों काफी क्लोज नजर आ रहे हैं.
इस तस्वीर में हार्दिक अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा की गोद में लेटे नजर आ रहे हैं. इस दौरान माहिका ने प्यार से उनके सिर पर हाथ रखा हुआ है और दोनों काफी क्लोज नजर आ रहे हैं.
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इस फोटो में दोनों कार में लॉन्ग ड्राइव एंजॉय करते नजर आ रहे हैं. इस दौरान माहिका कैमरे की तरफ देखते हुए शानदार पोज देती दिख रही हैं.
इस फोटो में दोनों कार में लॉन्ग ड्राइव एंजॉय करते नजर आ रहे हैं. इस दौरान माहिका कैमरे की तरफ देखते हुए शानदार पोज देती दिख रही हैं.
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इस तस्वीर में हार्दिक और माहिका ट्विनिंग करते नजर आ रहे हैं. हार्दिक ने माहिका के कंधे पर हाथ रखा हुआ है और दोनों मुस्कुराते हुए पोज दे रहे हैं.
इस तस्वीर में हार्दिक और माहिका ट्विनिंग करते नजर आ रहे हैं. हार्दिक ने माहिका के कंधे पर हाथ रखा हुआ है और दोनों मुस्कुराते हुए पोज दे रहे हैं.
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हार्दिक और माहिका की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया है. दोनों की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस भी इन पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं.
हार्दिक और माहिका की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया है. दोनों की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस भी इन पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं.
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सामने आईं तस्वीरों में हार्दिक अपने बेटे अगस्त्य के साथ मस्ती करते दिख रहे हैं. इन प्यारे पलों ने फैंस का ध्यान खींच लिया है.
सामने आईं तस्वीरों में हार्दिक अपने बेटे अगस्त्य के साथ मस्ती करते दिख रहे हैं. इन प्यारे पलों ने फैंस का ध्यान खींच लिया है.
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बता दें कि हार्दिक पांड्या की पहली शादी नताशा स्टेनकोविक से हुई थी. इस कपल का एक बेटा अगस्तय भी है, लेकिन साल 2024 में दोनों का तलाक हो गया.
बता दें कि हार्दिक पांड्या की पहली शादी नताशा स्टेनकोविक से हुई थी. इस कपल का एक बेटा अगस्तय भी है, लेकिन साल 2024 में दोनों का तलाक हो गया.
Published at : 08 Sep 2026 11:07 AM (IST)
Tags :
HARDIK PANDYA Mahieka Sharma

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