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गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा संग रोमांटिक हुए हार्दिक पांड्या, कपल की केमिस्ट्री ने जीता फैंस का दिल
भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पंड्या इन दिनों गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ रिलेशनशिप को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ अनदेखी फोटोज शेयर की हैं.
भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. वो पिछले काफी समय से एक्ट्रेस और मॉडल माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं. दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के साथ तस्वीरें शेयर कर अपना प्यार जाहिर करते हैं. अब हार्दिक ने एक बार फिर इंस्टाग्राम पर माहिका संग कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें दोनों की खास बॉन्डिंग देखने को मिल रही है.
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Published at : 08 Sep 2026 11:07 AM (IST)
Tags :HARDIK PANDYA Mahieka Sharma
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