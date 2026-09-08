इस तस्वीर में हार्दिक अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा की गोद में लेटे नजर आ रहे हैं. इस दौरान माहिका ने प्यार से उनके सिर पर हाथ रखा हुआ है और दोनों काफी क्लोज नजर आ रहे हैं.